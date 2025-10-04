Connect with us

Care este salariul mediu în județul Alba și ce diferență este între net și brut. Date oficiale ale Direcției de Statistică

acum 2 ore

Care este salariul mediu în județul Alba și care este diferența între net și brut: Câștigul salarial mediu net înregistrat în județul Alba în luna iulie 2025 a fost de 4.774 de lei, în creștere cu 110 lei (+2,4%) față de aceeași lună din 2024, potrivit datelor publicate de Direcția Regională de Statistică Alba.

La nivel brut, salariul mediu a fost de 7.918 lei, cu 431 de lei mai mare (+5,8%) comparativ cu iulie 2024. Totuși, veniturile au scăzut ușor față de luna precedentă (cu 1,3% net și 1,2% brut).

Cu acest nivel, județul Alba se situează pe locul 18 la nivel național și pe locul 4 în Regiunea Centru, în ierarhia județelor după câștigul salarial mediu net.

Diferențele față de media națională rămân semnificative – salariul mediu net din Alba este cu 743 de lei mai mic, iar cel brut cu 1.283 de lei sub media pe țară.

Cel mai mare câștig salarial mediu net a fost înregistrat în industrie și construcții (4.935 lei), urmat de agricultură și silvicultură (4.619 lei) și servicii (4.619 lei).

Indicele câștigului salarial real (care reflectă puterea de cumpărare) a fost de 98,6% față de luna anterioară și 94,9% comparativ cu iulie 2024, ceea ce înseamnă că, deși salariile au crescut nominal, inflația a redus ușor puterea reală de cumpărare a angajaților.

Efectivul salariaților din Alba, la finalul lunii iulie 2025, a fost de 102.283 de persoane, reprezentând 1,8% din totalul la nivel național.

Numărul angajaților a crescut cu 1.057 față de iulie 2024 (+1%), dar a înregistrat o scădere ușoară față de luna precedentă (minus 71 de persoane, adică -0,1%).

Pe sectoare de activitate, situația arată astfel:

  • Servicii – +1.957 persoane față de iulie 2024

  • Agricultură, silvicultură și piscicultură – +632 persoane

  • Industrie și construcții – -1.532 persoane

Distribuția angajaților arată că 45% lucrează în servicii, 51,1% în industrie și construcții, iar 3,9% în agricultură, silvicultură și piscicultură.

  1. Petru

    sâmbătă, 04.10.2025 at 14:00

    Astea sunt aberații luate din statistici aiurea. Când se ia în mână 1925 ron, voi veniți și spuneți că salarul e 4774 Ron. Unde-i diferența ? Impozitare dublă, sănătate, etc. Toate acestea le mai plătește omul și din buzunar.Concluzia cine fură contribuabilul ? STATUL + INSTITUȚIILE SALE. Rușine

