Care este salariul mediu în județul Alba și ce diferență este între net și brut. Date oficiale ale Direcției de Statistică
Care este salariul mediu în județul Alba și care este diferența între net și brut: Câștigul salarial mediu net înregistrat în județul Alba în luna iulie 2025 a fost de 4.774 de lei, în creștere cu 110 lei (+2,4%) față de aceeași lună din 2024, potrivit datelor publicate de Direcția Regională de Statistică Alba.
La nivel brut, salariul mediu a fost de 7.918 lei, cu 431 de lei mai mare (+5,8%) comparativ cu iulie 2024. Totuși, veniturile au scăzut ușor față de luna precedentă (cu 1,3% net și 1,2% brut).
Cu acest nivel, județul Alba se situează pe locul 18 la nivel național și pe locul 4 în Regiunea Centru, în ierarhia județelor după câștigul salarial mediu net.
Diferențele față de media națională rămân semnificative – salariul mediu net din Alba este cu 743 de lei mai mic, iar cel brut cu 1.283 de lei sub media pe țară.
Cel mai mare câștig salarial mediu net a fost înregistrat în industrie și construcții (4.935 lei), urmat de agricultură și silvicultură (4.619 lei) și servicii (4.619 lei).
Indicele câștigului salarial real (care reflectă puterea de cumpărare) a fost de 98,6% față de luna anterioară și 94,9% comparativ cu iulie 2024, ceea ce înseamnă că, deși salariile au crescut nominal, inflația a redus ușor puterea reală de cumpărare a angajaților.
Efectivul salariaților din Alba, la finalul lunii iulie 2025, a fost de 102.283 de persoane, reprezentând 1,8% din totalul la nivel național.
Numărul angajaților a crescut cu 1.057 față de iulie 2024 (+1%), dar a înregistrat o scădere ușoară față de luna precedentă (minus 71 de persoane, adică -0,1%).
Pe sectoare de activitate, situația arată astfel:
-
Servicii – +1.957 persoane față de iulie 2024
-
Agricultură, silvicultură și piscicultură – +632 persoane
-
Industrie și construcții – -1.532 persoane
Distribuția angajaților arată că 45% lucrează în servicii, 51,1% în industrie și construcții, iar 3,9% în agricultură, silvicultură și piscicultură.
Petru
sâmbătă, 04.10.2025 at 14:00
Astea sunt aberații luate din statistici aiurea. Când se ia în mână 1925 ron, voi veniți și spuneți că salarul e 4774 Ron. Unde-i diferența ? Impozitare dublă, sănătate, etc. Toate acestea le mai plătește omul și din buzunar.Concluzia cine fură contribuabilul ? STATUL + INSTITUȚIILE SALE. Rușine