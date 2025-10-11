Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin: Boala, denumită uneori și cancer endometrial, afectează mucoasa uterului și reprezintă al patrulea tip de cancer cel mai frecvent la femei, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, după cancerul de sân, de plămâni și de intestin, transmite Mediafax.

Cancerul de uter este un tip de cancer care apare cel mai frecvent în mucoasa uterină, fiind cunoscut drept cancer endometrial, declară Sangeeta Khinder, consultant obstetrician și ginecolog la London Gynaecology, potrivit The Independent.

Cancerul endometrial se dezvoltă atunci când celulele din mucoasa uterului cresc necontrolat, adesea din cauza dezechilibrelor hormonale.

Nivelurile ridicate de estrogen, în special când nu sunt contracarate de progesteron, pot provoca îngroșarea excesivă a endometrului, crescând riscul de modificări canceroase.

Factorii care contribuie la acest dezechilibru includ obezitatea, sindromul ovarului polichistic (PCOS) și terapia de substituție hormonală numai cu estrogen.

De asemenea, afecțiuni precum diabetul și antecedentele familiale de cancer uterin sau colorectal pot crește acest risc.

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin

Principalul simptom al cancerului de uter este sângerarea vaginală anormală. Aceasta include:

Orice sângerare neașteptată, în special după menopauză

Sângerări între menstruații

Menstruații prelungite sau mai abundente decât de obicei

Secreții vaginale anormale, în special în timpul menopauzei

Secreții vaginale pătate cu sânge sau de culoare roz sau maro.

Conform Cancer Research, majoritatea femeilor diagnosticate cu cancer de uter au trecut prin menopauză și au vârste cuprinse între 75 și 79 de ani.

Riscul pe durata vieții de a dezvolta cancer endometrial este de 1 la 100, iar incidența maximă este după menopauză, între 50 și 60 de ani.

Alți factori de risc includ indicele de masă corporală ridicat, diabetul și sindromul ovarului polichistic (PCOS).

O veste bună este aprobarea unui test mai puțin invaziv pentru diagnosticarea cancerului de uter, numit WID-easy, care folosește o tehnologie similară cu cea din testele Covid. Procesul implică un simplu tampon trimis la laborator pentru analiza ADN-ului, identificând modificările care pot indica cancerul de uter.

Cel mai frecvent tratament pentru cancerul de uter este histerectomia, care constă în îndepărtarea chirurgicală a uterului.

Pentru cancerele în stadiu incipient, o histerectomie laparoscopică implică incizii minuscule, o spitalizare scurtă și o recuperare rapidă.

În unele cazuri, poate fi necesară radioterapie suplimentară pentru a minimiza riscul de reapariție.

Specialiștii subliniază importanța conștientizării și a depistării precoce pentru îmbunătățirea șanselor de vindecare și a calității vieții pacientelor, mai transmite Mediafax.

