Connect with us

Actualitate

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu

care sunt simptomele cancerului uterin

Publicat

acum O oră

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin: Boala, denumită uneori și cancer endometrial, afectează mucoasa uterului și reprezintă al patrulea tip de cancer cel mai frecvent la femei, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, după cancerul de sân, de plămâni și de intestin, transmite Mediafax.

Cancerul de uter este un tip de cancer care apare cel mai frecvent în mucoasa uterină, fiind cunoscut drept cancer endometrial, declară Sangeeta Khinder, consultant obstetrician și ginecolog la London Gynaecology, potrivit The Independent.

Cancerul endometrial se dezvoltă atunci când celulele din mucoasa uterului cresc necontrolat, adesea din cauza dezechilibrelor hormonale.

Nivelurile ridicate de estrogen, în special când nu sunt contracarate de progesteron, pot provoca îngroșarea excesivă a endometrului, crescând riscul de modificări canceroase.

Factorii care contribuie la acest dezechilibru includ obezitatea, sindromul ovarului polichistic (PCOS) și terapia de substituție hormonală numai cu estrogen.

De asemenea, afecțiuni precum diabetul și antecedentele familiale de cancer uterin sau colorectal pot crește acest risc.

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin

Principalul simptom al cancerului de uter este sângerarea vaginală anormală. Aceasta include:

Orice sângerare neașteptată, în special după menopauză

  • Sângerări între menstruații
  • Menstruații prelungite sau mai abundente decât de obicei
  • Secreții vaginale anormale, în special în timpul menopauzei
  • Secreții vaginale pătate cu sânge sau de culoare roz sau maro.

Conform Cancer Research, majoritatea femeilor diagnosticate cu cancer de uter au trecut prin menopauză și au vârste cuprinse între 75 și 79 de ani.

Riscul pe durata vieții de a dezvolta cancer endometrial este de 1 la 100, iar incidența maximă este după menopauză, între 50 și 60 de ani.

Vezi și: Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor

Alți factori de risc includ indicele de masă corporală ridicat, diabetul și sindromul ovarului polichistic (PCOS).

O veste bună este aprobarea unui test mai puțin invaziv pentru diagnosticarea cancerului de uter, numit WID-easy, care folosește o tehnologie similară cu cea din testele Covid. Procesul implică un simplu tampon trimis la laborator pentru analiza ADN-ului, identificând modificările care pot indica cancerul de uter.

Cel mai frecvent tratament pentru cancerul de uter este histerectomia, care constă în îndepărtarea chirurgicală a uterului.

Pentru cancerele în stadiu incipient, o histerectomie laparoscopică implică incizii minuscule, o spitalizare scurtă și o recuperare rapidă.

În unele cazuri, poate fi necesară radioterapie suplimentară pentru a minimiza riscul de reapariție.

Specialiștii subliniază importanța conștientizării și a depistării precoce pentru îmbunătățirea șanselor de vindecare și a calității vieții pacientelor, mai transmite Mediafax.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, va vizita cea mai nouă creșă din Sebeș, amplasată în Parcul Arini
care sunt simptomele cancerului uterin
Actualitateacum O oră

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu
Evenimentacum 2 ore

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 3 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Evenimentacum 7 ore

Șeful PSD despre reducerea numărului de parlamentari: ”E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum 2 zile

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 24 de ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

care sunt simptomele cancerului uterin
Actualitateacum O oră

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu
Evenimentacum 4 ore

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie