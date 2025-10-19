Connect with us

Cartea electronică de identitate: MAI cumpără infrastructură de comunicații pentru îmbunătățirea securității datelor

Publicat

acum 2 ore

Cartea electronică de identitate: Ministerul Afacerilor Interne anunță pe SEAP licitație pentru infrastructură de comunicații. Va fi folosită pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice.

Valoarea totală estimată a contractelor este de 40.956.938 lei. Achiziția face parte din proiectul ”D4Eid – Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate electronice”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Contractele vizează: soluție de comunicații WAN, soluție de comunicații centru de date, soluție de securitate LAN/WAN centru de date, soluție DWDM, fibră optică (dark fiber) inter-urbană.

La evaluarea ofertelor, vor fi avute în vedere: componenta financiară (80%) și garanția extinsă acordată produselor (20%).

Durata contractului este de 7 luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 24 noiembrie.

Îmbunătățirea infrastructurii de comunicații din centrele de date

Conform caietului de sarcini, obiectivul proiectului este de a sprijini eliberarea și adoptarea cărții de identitate electronice de către cetățenii români.

Se menționează că produsele solicitate sunt destinate consolidării infrastructurii de comunicații din centrele de date și asigurării transportului securizat și eficient al datelor între centrele de date din București și Brașov cu un punct de prezență intermediar pentru regenerarea și amplificarea semnalului optic.

”Echipamentele și sistemele achiziționate trebuie să permită o conectare sigură și să ofere un nivel ridicat de redundanță pentru a garanta comunicația între centrul de date principal și cel secundar. Totodată, aceste echipamente și sistemele trebuie să se integreze în rețeaua privată a MAI (RVCD) și să permită expunerea de resurse în cadrul acestei rețele, de asemenea într-o manieră securizată”, menționează sursa citată, potrivit Agerpres.

