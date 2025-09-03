Connect with us

Casa Națională de Pensii, precizări oficiale după apariția unor știri legate de suspendarea ”micii recalculări” din lipsa banilor

Publicat

acum 2 ore

Casa Națională de Pensii a făcut o serie de precizări, după apariția în spațiul public a unor știri alarmiste legate de plata pensiilor și a suspendării ”micii recalculări”.

Comunicatul Casei de Pensii

”Ca urmare a aparițiilor în spațiul public a unor afirmații alarmante conform cărora  „sistemul public de pensii ar putea intra în colaps și recalcularea pensiilor în baza valorificării adeverințelor care atestă venituri brute și sporuri cu caracter nepermanent (,,mica recalculare”) este suspendată din lipsa banilor”, Casa Națională de Pensii Publice face următoarele precizări:

Sunt bani de pensii. Fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora.

Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

  • în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA,
  • în data de 12 ale lunii în cont curent /card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții;
  • în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank  România SA.

Vă mulțumim, Casa Națională de Pensii”.

