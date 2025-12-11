Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: propunere legislativă în Parlament

Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: Operatorii economici ar putea folosi în viitor case de marcat virtuale, care emit bonuri fiscale doar în format electronic, potrivit unui proiect de lege ajuns recent la Senat. Măsura se va aplica doar dacă proiectul va fi votat, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

În esență, operatorii economici ar căpăta posibilitatea de a folosi case de marcat virtuale (AMEF-V), care îndeplinesc funcțiile de bază ale aparatelor clasice existente acum pe piață.

DOCUMENT: Proiectul de lege, în forma inițiatorului, poate fi vizualizat AICI.

Potrivit proiectului, un bon fiscal emis printr-o casă de marcat virtuală se va putea transmite clientului în format electronic – prin cod QR, aplicație mobilă, e-mail sau alte mijloace digitale autorizate de stat.

Inițiatorii proiectului sunt de la mai multe formațiuni politice aflate la Putere sau în Opoziție.

„Obiectivul fundamental este acela de a extinde posibilităţile de confomare ale operatorilor economici printr-un instrument digital sigur, flexibil şi accesibil, care să asigure înregistrarea corectă a tranzacţiilor, transmiterea automată a datelor fiscale către autoritatea competentă şi emiterea bonului fiscal exclusiv în format electronic.

Prin introducerea AMEF-V, reglementarea propusă aliniază România la tendinţele europene de digitalizare a fiscalizării, reducând dependenţa de hardware şi facilitând adoptarea soluţiilor moderne bazate pe cloud, criptografie software şi semnătură electrorică, în acord cu modelele existente în state precum Austria, Franţa, Gemania, Italia, Spania sau Suedia. (…)

Pemiterea utilizării AMEF-V nu generează costuri suplimentare pentru contribuabili, întrucât sistemul funcţionează pe dispozitive electronice deja utilizate în activitatea economică (POS, tabletă, telefon mobil), reducând necesitatea achiziţionării caselor de marcat fizice.

Măsura facilitează accesul operatorilor economici mici la un instrument de fiscalizare modern, cu costuri reduse şi cu un nivel ridicat de securitate a datelor.

Înlocuirea aparatelor hardware reduce costurile de achiziţie, mentenanţă şi înlocuire, iar adaptarea la cerinţele tehnice ale Fiscului se poate realiza rapid prin actualizări software.

De asemenea, arhivarea electronică a bonurilor fiscale elimină costuri materiale şi administrative”, este explicat în expunerea de motive a proiectului, consultat de Avocat.net.

În prezent, imprimarea/înmânarea bonului fiscal a devenit opțională atunci când clienții achită produsele sau serviciile cu cardul bancar.

