Connect with us

Economie

Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: propunere legislativă în Parlament

Publicat

acum O oră

Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: Operatorii economici ar putea folosi în viitor case de marcat virtuale, care emit bonuri fiscale doar în format electronic, potrivit unui proiect de lege ajuns recent la Senat. Măsura se va aplica doar dacă proiectul va fi votat, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. 

În esență, operatorii economici ar căpăta posibilitatea de a folosi case de marcat virtuale (AMEF-V), care îndeplinesc funcțiile de bază ale aparatelor clasice existente acum pe piață.

DOCUMENT: Proiectul de lege, în forma inițiatorului, poate fi vizualizat AICI.

Potrivit proiectului, un bon fiscal emis printr-o casă de marcat virtuală se va putea transmite clientului în format electronic – prin cod QR, aplicație mobilă, e-mail sau alte mijloace digitale autorizate de stat.

Inițiatorii proiectului sunt de la mai multe formațiuni politice aflate la Putere sau în Opoziție.

„Obiectivul fundamental este acela de a extinde posibilităţile de confomare ale operatorilor economici printr-un instrument digital sigur, flexibil şi accesibil, care să asigure înregistrarea corectă a tranzacţiilor, transmiterea automată a datelor fiscale către autoritatea competentă şi emiterea bonului fiscal exclusiv în format electronic.

Prin introducerea AMEF-V, reglementarea propusă aliniază România la tendinţele europene de digitalizare a fiscalizării, reducând dependenţa de hardware şi facilitând adoptarea soluţiilor moderne bazate pe cloud, criptografie software şi semnătură electrorică, în acord cu modelele existente în state precum Austria, Franţa, Gemania, Italia, Spania sau Suedia. (…)

Pemiterea utilizării AMEF-V nu generează costuri suplimentare pentru contribuabili, întrucât sistemul funcţionează pe dispozitive electronice deja utilizate în activitatea economică (POS, tabletă, telefon mobil), reducând necesitatea achiziţionării caselor de marcat fizice.

Măsura facilitează accesul operatorilor economici mici la un instrument de fiscalizare modern, cu costuri reduse şi cu un nivel ridicat de securitate a datelor.

Înlocuirea aparatelor hardware reduce costurile de achiziţie, mentenanţă şi înlocuire, iar adaptarea la cerinţele tehnice ale Fiscului se poate realiza rapid prin actualizări software.

De asemenea, arhivarea electronică a bonurilor fiscale elimină costuri materiale şi administrative”, este explicat în expunerea de motive a proiectului, consultat de Avocat.net.

În prezent, imprimarea/înmânarea bonului fiscal a devenit opțională atunci când clienții achită produsele sau serviciile cu cardul bancar.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 56 de secunde

Vremea de weekend în Alba, 12-14 decembrie: temperaturile scad, condiții de ceață. Prognoza meteo pe zile și localități din județ
Evenimentacum 31 de minute

VIDEO Vicepreședinta Curții de Apel București a părăsit conferința de presă: „Mă sună Lia”. Apoi a revenit cu un răspuns
Economieacum O oră

Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: propunere legislativă în Parlament
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: propunere legislativă în Parlament
Economieacum 4 ore

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control. Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, în anumite situații
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum o zi

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum o zi

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 3 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 5 ore

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum 11 ore

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum o zi

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Evenimentacum o zi

Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Educațieacum 2 zile

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Mai mult din Educatie