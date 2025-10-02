Eveniment
Cât va sta după gratii un tânăr care a jefuit un cazino din Alba Iulia. A vrut să dea lovitura în localul în care avea interdicție
Un tânăr în vârstă de 32 de ani din Zlatna, Iulian P., a fost condamnat definitiv pentru tâlhărie calificată, după ce a jefuit un cazino de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Fapta a comis-o în data de 1 martie 2025, iar două luni mai târziu a și fost trimis în judecată. În data de 30 iunie 2025 a fost condamnat în prima instanță, dar nu a fost de acord cu pedeapsa primită.
Drept urmare, acesta a făcut apel, iar dosarul s-a judecat pe rolul instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia. În data de 24 septembrie 2025, magistrații au dat o decizie definitivă.
Bărbatul a reușit să plece cu 33.000 de lei, dar polițiștii l-au identificat rapid pe autor. Mai exact jaful a avut loc la primele ore ale dimineții, în jurul orei 6.00, iar la câteva ore, acesta era deja reținut.
Din câte se pare acesta era un cunoscut al zonei. Frecventa jocurile de noroc, se comporta violent, ba chiar a distrus câteva aparate de tipul păcănele și chiar avea interdicție în cazinoul cu pricina.
Cum a avut loc jaful din 1 martie
Potrivit reprezentanților IPJ Alba, la data de 1 martie 2025, în jurul orei 06.20, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un angajat al unei săli de jocuri de noroc, de pe raza municipiului Alba Iulia, cu privire la faptul că, un bărbat, având fața acoperită, l-ar fi determinat, prin amenințări cu acte de violență, să îi pună la dispoziție cheia de la sertarul cu banii proveniți din încasări, de unde bărbatul ar fi sustras suma de 33.000 de lei.
În urmă activităților investigativ-operative efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, respectiv din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, în această după-amiază, a fost identificată persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, fiind vorba despre un bărbat de 32 de ani, din orașul Zlatna.
Acesta a fost depistat într-un centru comercial din municipiul Alba Iulia, fiind, ulterior, condus la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, pentru a fi audiat.
Asupra acestuia a fost găsită suma de 29.984 de lei.
Pedeapsa primită
Pentru fapta sa de tâlhărie, tânărul din Zlatna a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, în regim de detenţie.
În urma condamnării în primă instanță, bărbatul a făcut apel, iar dosarul a fost judecat de magistrații Curții de Apel Alba Iulia. Magistrații instanței superioare au respins apelul bărbatului. Drept urmare au menținut decizia instanței de fond, trei ani de închisoare cu executare.
Acesta a fost în arest preventiv de la momentul reținerii și până la decizia finală. Drept urmare, aproape opt luni de pedeapsă sunt deja executate.
