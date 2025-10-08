Connect with us

Câți ani va sta după gratii un dealer de droguri dintr-un cătun din Munții Apuseni. Pedeapsă micșorată la Curtea de Apel

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Alba, de loc dintr-un cătun din Munții Apuseni, care la ultimul recensământ mai număra, 38 de locuitori, a fost recent condamnat pentru trafic de droguri. 

După o decizie în primă instanță, la Tribunalul Alba, incuplatul a făcut apel, iar dosarul s-a mutat pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia. În data de 6 octombrie 2025, magistrații instanței superioare au dat o decizie în acest caz.

Din câte se pare Andrei T., locuia într-un sat din comuna Mogoș, satul Valea Cocești și vindea droguri din anul 2022. O parte din activitatea sa a fost documentată de anchetatori, în timpul sărbătorilor de Crăciun și Revelion din 2023.

Acesta vindea o varietate destul de mare de droguri. De la canabis, la droguri de sinteză precum 3CMC, 2 MCC, care pe stradă mai sunt cunoscute și cu numele de cristal.

De asemenea mai vindea si MDMA, un drog de sinteză foarte puternic. O parte din tranzacții au fost probate de anchetatori. Spre exemplu, în perioada Crăciunului din 2023 i-a vândut unui denunțător, 50 de grame de cristal cu suma de 55 de lei gramul.

De asemenea, în perioada revelionului, a vândut într-o stațiune turistică, tot unui denunțător, 100 de grame de cristal, cu suma de 3000 de lei.

În total, în doi ani, perioadă de timp pe care anchetatorii au probat-o bărbatul a avut zeci de tranzacții de droguri.

Decizie finală la Curtea de Apel Alba Iulia

Procurorii au probat în rechizitoriu 88 de de acte materiale. Judecătorii Tribunalului Alba au decis în data de 13 mai 2025 o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare.

În primă, instanță la Tribunalul Alba, bărbatul a fost condamnat la 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare. În apel la Curtea de Apel Alba Iulia, magistrații i-au scăzut din sentință și l-au condamnat la o pedeapsă de patru ani cu executare, pentru trafic de droguri.

Decizia a fost definitivă.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    miercuri, 08.10.2025 at 10:08

    De obicei din cazurile prezentate prin presă CA mărea pedepsele. Acum, să nu spună lumea că nu lucrează au micșorat. Mă, e vorba de droguri, care afectează tineretul. Îi doare undeva.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






