Administrație

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ

Publicat

acum 3 ore

Câți bugetari din Alba trebuie concediați: Județul Alba s-ar putea confruntă cu reduceri de personal în administrația publică locală, conform unor documente ale Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în 1.655 de primării ar urma să fie desființate în cadrul reformei administrative, restul posturilor fiind neocupate, scrie G4Media.

Peste 300 dintre acestea vor fi în județul Alba, potrivit unor surse Alba24.

Potrivit unui document al Guvernului, în Alba, ar urma să fie desființate 303 posturi din administrație, care în prezent sunt ocupate (nu este vorba despre posturile libere).

Datele arată că doar 2.480 ar rămâne după aplicarea reducerii, ceea ce înseamnă că ar trebui desființate 303 posturi, reprezentând o scădere de 11%.

Reducerile nu vor afecta în mod uniform toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT). În județul Alba, 49 de primării din cele 79 existente ar trebui să opereze reduceri, ceea ce înseamnă 62% dintre UAT-uri.

UPDATE Simularea reducerilor de posturi prezentată de Guvern

Potrivit datelor prezentate de Guvern, în județul Alba sunt 3735 de posturi în administrația publică locală (CJ Alba și primării de municipii, orașe și comune) – număr maxim în organigrame. Din acestea, sunt efectiv ocupate 2653.

La o reducere cu 11%, ar rămâne 2480 de posturi (ar fi desființate 303). Ar fi afectate 49 de primării (62% din UAT-urile din județ).

Totalul posturilor după aplicarea reducerii propuse include și posturi vacante din unele UAT. Numărul posturilor ocupate reduse se referă doar la suma posturilor ocupate în prezent care ar urma să fie reduse la nivel de UAT, precizează Guvernul.

În scenariul de reducere față de numărul maxim de posturi conform legii, la o reducere cu 40% (față de numărul maxim de posturi), ar rămâne 2480 (-173 față de cele ocupate), iar la o reducere cu 45% ar rămâne 2331 (-322).

În aceste variante, situația pe UAT-uri în județul Alba ar fi:

Consiliul Județean Alba

413 posturi – număr maxim potrivit legii, din care 237 ocupate.

La o reducere de 40% ar rămâne 262 de posturi față de organigramă (cu 25 în plus, se pot face angajări), iar la reducere cu 45% rămân 243 (cu 6 în plus față de cele ocupate).

Primăria Alba Iulia

653 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 519

Reducere de 40%: 446 posturi (-73 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 421 posturi (-98 posturi reduse față de cele ocupate)

Primăria Sebeș

238 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 199

Reducere de 40%: 158 posturi (-41 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 148 posturi (-51 posturi reduse față de cele ocupate)

UPDATE: Potrivit Primăriei Sebeș, sunt 117 posturi ocupate, față de situația prezentată de Guvern. Cu reducerea cea mai mare, de 45%, primăria ar mai putea angaja 31 persoane, au anunțat reprezentanții instituției.

Primăria Aiud

197 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 108

Reducere de 40%: 131 posturi (+23 posturi față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 123 posturi (+15 posturi față de cele ocupate)

Primăria Blaj

195 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 104

Reducere de 40%: 129 posturi (+25 posturi față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 122 posturi (+18 posturi față de cele ocupate)

Primăria Abrud

60 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 47

Reducere de 40%: 41 posturi (-6 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 38 posturi (-9 posturi reduse față de cele ocupate)

Primăria Baia de Arieș

53 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 36

Reducere de 40%: 37 posturi (+1 post reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 35 posturi (-1 post față de cele ocupate)

Primăria Câmpeni

72 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 65

Reducere de 40%: 46 posturi (-19 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 43 posturi (-22 posturi reduse față de cele ocupate)

Primăria Cugir

175 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 132

Reducere de 40%: 116 posturi (-16 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 110 posturi (-22 posturi reduse față de cele ocupate)

Primăria Ocna Mureș

132 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 88

Reducere de 40%: 86 posturi (-2 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 80 posturi (-8 posturi reduse față de cele ocupate)

Primăria Teiuș

77 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 48

Reducere de 40%: 52 posturi (+4 posturi față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 49 posturi (+1 post față de cele ocupate)

Primăria Zlatna

83 posturi – număr maxim conform legii, din care ocupate 61

Reducere de 40%: 56 posturi (-5 posturi reduse față de cele ocupate)

Reducere de 45%: 53 posturi (-8 posturi reduse față de cele ocupate)

Situația pe comune în Alba

Denumire UAT/ Maxim actual posturi cf. Legii/ Nr. Actual posturi ocupate //

Maxim propus cu reducere de 40%/ Diferență nr. Redus cu 40% vs. Posturi ocupate //

Maxim propus cu reducere de 45%/ Diferență nr. Redus cu 45% vs. Posturi ocupate

  • Albac: 17/15 // 11/-4 // 10/-5
  • Almaşu Mare: 16/11 // 10/-1 // 10/-1
  • Arieşeni: 20/11 // 14/3 // 13/2
  • Avram Iancu: 19/15 // 13/-2 // 12/-3
  • Berghin: 17/12 // 11/-1 // 10/-2
  • Bistra: 34/22 // 23/1 // 22/0
  • Blandiana: 17/10 // 12/2 // 12/2
  • Bucerdea Grânoasă: 22/10 // 14/4 // 13/3
  • Bucium: 19/15 // 13/-2 // 12/-3
  • Câlnic: 15/13 // 9/-4 // 8/-5
  • Cenade: 14/10 // 10/0 // 9/-1
  • Cergău: 19/6 // 13/7 // 12/6
  • Ceru-Băcăinţi: 9/7 // 5/-2 // 5/-2
  • Cetatea de Baltă: 23/17 // 15/-2 // 14/-3
  • Ciugud: 26/17 // 18/1 // 17/0
  • Ciuruleasa: 20/12 // 14/2 // 14/2
  • Crăciunelu de Jos: 17/10 // 10/0 // 9/-1
  • Cricău: 17/13 // 10/-3 // 9/-4
  • Cut: 14/7 // 8/1 // 8/1

Denumire UAT/ Maxim actual posturi cf. Legii/ Nr. Actual posturi ocupate //

Maxim propus cu reducere de 40%/ Diferență nr. Redus cu 40% vs. Posturi ocupate //

Maxim propus cu reducere de 45%/ Diferență nr. Redus cu 45% vs. Posturi ocupate

  • Daia Română: 21/19 // 13/-6 // 12/-7
  • Doştat: 17/8 // 13/5 // 12/4
  • Fărău: 16/11 // 10/-1 // 9/-2
  • Galda de Jos: 42/35 // 31/-4 // 30/-5
  • Gârbova: 20/16 // 13/-3 // 12/-4
  • Gârda de Sus: 16/14 // 10/-4 // 9/-5
  • Hopârta: 15/11//9/-2//9/-2
  • Horea: 19/15 // 12/-3 // 11/-4
  • Ighiu: 43/37 // 29/-8 // 27/-10
  • Întregalde: 13/4 // 9/5 // 9/5
  • Jidvei: 41/32 // 29/-3 // 28/-4
  • Livezile: 15/12 // 9/-3 // 9/-3
  • Lopadea Nouă: 23/15 // 15/0 // 14/-1
  • Lunca Mureşului: 23/14 // 15/1 // 14/0
  • Lupşa: 25/16 // 17/1 // 16/0
  • Meteş: 23/16 // 15/-1 // 14/-2
  • Mihalţ: 29/22 // 21/-1 // 20/-2
  • Mirăslău: 18/15 // 12/-3 // 11/-4
  • Mogoş: 13/9 // 9/0 // 9/0
  • Noşlac: 16/15 // 10/-5 // 9/-6
  • Ocoliş: 12/9 // 8/-1 // 8/-1
  • Ohaba: 9/8// 5/-3 // 5/-3
  • Pianu: 22/21 // 13/-8 // 12/-9
  • Poiana Vadului: 14/12 // 9/-3 // 8/-4
  • Ponor: 9/9 // 5/-4 // 5/-4
  • Poşaga: 17/11 // 12/1 // 11/0

Denumire UAT/ Maxim actual posturi cf. Legii/ Nr. Actual posturi ocupate //

Maxim propus cu reducere de 40%/ Diferență nr. Redus cu 40% vs. Posturi ocupate //

Maxim propus cu reducere de 45%/ Diferență nr. Redus cu 45% vs. Posturi ocupate

  • Rădeşti: 17/14 // 11/-3 // 11/-3
  • Râmeţ: 16/7 // 12/5 // 12/5
  • Rimetea: 11/11 // 7/-4 // 6/-5
  • Roşia de Secaş: 16/10 // 10/0 // 9/-1
  • Roşia Montană: 24/17 // 16/-1 // 15/-2
  • Sălciua: 22/16 // 16/0 // 15/-1
  • Săliştea: 19/18 // 12/-6 // 11/-7
  • Sâncel: 20/14 // 12/-2 // 11/-3
  • Sântimbru: 22/9 // 14/5 // 13/4
  • Săsciori: 34/26 // 21/-5 // 20/-6
  • Scărişoara: 18/15 // 12/-3 // 11/-4
  • Şibot: 24/16 // 16/0 // 15/-1
  • Sohodol: 18/16 // 12/-4 // 11/-5
  • Şona: 38/31 // 27/-4 // 26/-5
  • Şpring: 26/18 // 18/0 // 17/-1
  • Stremţ: 32/17 // 24/7 // 23/6
  • Şugag: 21/19 // 13/-6 // 12/-7
  • Unirea: 33/21 // 22/1 // 21/0
  • Vadu Moţilor: 14/13 // 8/-5 // 8/-5
  • Valea Lungă: 24/19 // 16/-3 // 15/-4
  • Vidra: 19/18 // 13/-5 // 12/-6
  • Vinţu de Jos: 33/25 // 22/-3 // 20/-5

Scenariul reducere de posturi cu 45% – primării comune județul Alba:

  • Ighiu – 10
  • Pianu – 9
  • Unirea – 7
  • Poșaga – 7
  • Săliștea – 7
  • Daia Română – 7
  • Stremț – 6
  • Vidra – 6
  • Noșlac – 6
  • Cergău – 6
  • Săsciori – 6
  • Sohodol – 5
  • Șona – 5
  • Vadu Moților – 5
  • Vințu de Jos – 5
  • Râmeț – 5
  • Rimetea – 5
  • Sântimbru – 5
  • Galda de Jos – 5
  • Gârda de Sus – 5
  • Întregalde – 5
  • Albac – 5
  • Câlnic – 5
  • Valea Lungă – 4
  • Poiana Vadului – 4
  • Ponor – 4
  • Scărișoara – 4
  • Horea – 4
  • Mirăslău – 4
  • Cricău – 4
  • Doștat – 4
  • Jidvei – 4
  • Gârbova – 4
  • Ohaba – 3
  • Rădești – 3
  • Livezile – 3
  • Sâncel – 3
  • Avram Iancu – 3
  • Bucium – 3
  • Bucerdea Grânoasă – 3
  • Cetatea de Baltă – 3
  • Roșia Montană – 2
  • Fărău – 2
  • Hopârta – 2
  • Meteș – 2
  • Mihalț – 2
  • Berghin – 2
  • Blandiana – 2
  • Arieșeni – 2
  • Ceru-Băcăinți – 2
  • Ciuruleasa – 2
  • Șpring – 1
  • Roșia de Secaș – 1
  • Sălciua – 1
  • Șibot – 1
  • Lopadea Nouă – 1
  • Cenade – 1
  • Crăciunelu de Jos – 1
  • Almașu Mare – 1
  • Ciugud – 0 Șugag – 0 Lunca Mureșului – 0 Lupșa – 0 Mogoș – 0 Bistra – 0 Cut – 0

Scenariul reducere posturi 40% – primării comune județul Alba

  • Pianu – 8
  • Ighiu – 8
  • Unirea – 6
  • Săliștea – 6
  • Daia Română – 6
  • Poșaga – 6
  • Stremț – 7
  • Cergău – 7
  • Noșlac – 5 Vadu Moților – 5 Vidra – 5 Săsciori – 5 Râmeț – 5 Sântimbru – 5 Doștat – 5 Întregalde – 5
  • Bucerdea Grânoasă – 4 Rimetea – 4 Sohodol – 4 Gârda de Sus – 4 Albac – 4 Galda de Jos – 4 Ponor – 4 Câlnic – 4 Șona – 4
  • Vințu de Jos – 3 Rădești – 3 Mirăslău – 3 Scărișoara – 3 Ohaba – 3 Valea Lungă – 3 Livezile – 3 Jidvei – 3 Poiana Vadului – 3 Horea – 3 Gârbova – 3 Cricău – 3
  • Ciuruleasa – 2 Blandiana – 2 Bucium – 2 Sâncel – 2 Avram Iancu – 2 Ceru-Băcăinți – 2 Hopârta – 2 Cetatea de Baltă – 2
  • Lunca Mureșului – 1 Bistra – 1 Șugag – 1 Ciugud – 1 Roșia Montană – 1 Ocoliș – 1 Berghin – 1 Almașu Mare – 1 Mihalț – 1 Meteș – 1 Fărău – 1
  • Mogoș – 0 Lupșa – 0 Roșia de Secaș – 0 Lopadea Nouă – 0 Cenade – 0 Șibot – 0 Crăciunelu de Jos – 0 Sălciua – 0 Cut – 0 Șpring – 0

În actualizare

