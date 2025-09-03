An școlar 2025-2026 în Alba: peste 38.000 de elevi încep școala în județ. Lista unităților de învățământ comasate sau închise

An școlar 2025-2026 în Alba: peste 38.000 de elevi încep școala în județ, alături de 8.400 de preșcolari și antepreșcolari. În total, aproape 50.000 de copii încep activitatea în școli, grădinițe sau creșe, din 8 septembrie.

Dacă unii dintre elevi vor învăța în spații noi sau modernizate, alții au fost transferați după ce unele unități de învățământ au fost comasate sau închise în acest an școlar. Motivul este numărul insuficent de elevi sau preșcolari, în urma modificărilor de lege.

Elevii vizați au fost transferați la alte școli, fiind luate în considerare cerințele părinților, potrivit IȘJ Alba.

În anul școlar 2025-2025, în județul Alba vor începe școala 46.900 de elevi, preșcolari și antepreșcolari, a transmis, pentru alba24.ro, purtătorul de cuvânt IȘJ Alba, inspector Gabriela Gâlea.

Din total, 14.056 sunt elevi din clasele primare, 11.310 la gimnaziu, 9.661 la liceu, 2.354 la licee profesionale și 1.075 de nivel postliceal. Mai sunt 7.867 copii de grădiniță și 587 de nivel antepreșcolar (creșă).

An școlar 2025-2026 în Alba. Schimbări de organizare a unităților de învățământ

În urma procesului de reorganizare a rețelei școlare naționale, în țară, 507 unități de învățământ cu personalitate juridică (8,1% din total) au devenit structuri arondate altor școli, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Măsurile au fost luate în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele școlare județene. Circa 850 de unități nu îndeplineau pragul minim de elevi sau preșcolari prevăzut de Legea 141/2025. Unele s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unități școlare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preșcolari.

Potrivit Legii 141/202, unitățile de învățământ de stat pot funcționa cu personalitate juridică, dacă au cel puțin: 500 de elevi preșcolari și/sau antepreșcolari (creșe, grădinițe, școli și licee); 250 de preșcolari și/sau antepreșcolari (creșe și grădinițe); 200 de antepreșcolari (creșe); 300 de elevi (învățământ postliceal); 50 de elevi și/sau preșcolari (învățământ special).

De asemenea, în clase sau grupe trebuie să fie:

învățământul primar: 18 elevi în clasă, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 24

învățământul gimnazial: 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 28

învățământul sportiv și de artă: 16 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 24/ maximum 4 grupe de 4-10 elevi

învățământul liceal, inclusiv dual: 23 de elevi, dar nu mai puțin de 16 și nu mai mult de 30

învățământul postliceal: 26 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 32

creșe: grupa mică – 9 copii, dar nu mai puțin de 7 și nu mai mult de 11; grupa mijlocie – 14 copii, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 17; grupa mare 16 copii, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22

grădinițe: 17 preșcolari, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 22

Schimbarea nu presupune închiderea fizică a școlilor, nu impune relocarea activității educaționale și nu duce la pierderi de posturi, cu excepția funcției de director din unitățile care își pierd personalitatea juridică.

An școlar 2025-2026 în Alba. Unități de învățământ comasate sau închise

În județul Alba, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean, sunt șase unități de învățământ comasate (au trecut sub coordonarea altor unități persoane juridice) și 19 unități închise (nu au avut numărul suficient de elevi/copii).

Unități de învățământ comasate în Alba

În baza Legii 141/2025 și-au pierdut personalitatea juridică și au devenit structuri arondate altor unități:

Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia – a trecut în subordonarea Colegiului Național „HCC” Alba Iulia

Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor” Blaj – la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj

Școala Gimnazială nr. 3 Cugir – la Colegiul Național „David Prodan” Cugir

Școala Gimnazială ”Iosif Pervain” Cugir – la Liceul Tehnologic „I.D. Lăzărescu” Cugir

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Abrud – la Liceul „HCC” Abrud

Grădinița cu program prelungit „Piticot” Câmpeni – la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni

Unități de învățământ închise – nu funcționează în anul școlar 2025-2026 în Alba

Următoarele unități de învățământ nu au plan de școlarizare pentru anul școlar 2025-2026. Elevii/copiii au fost transferați la alte unități.

Școala Primară Dealu Lămășoi

Școala Primară După Pleșe

Grădinița cu Program Normal Almașu Mare

Școala Postliceală ”Med-Farm Speranța” Cugir

Școala Primară Cunța

Grădinița cu Program Normal Medveș

Școala Primară Medveș

Grădinița cu Program Normal Feisa

Grădinița cu Program Normal Livezile

Școala Primară Decea

Grădinița cu Program Normal nr. 7 Uioara de Jos

Grădinița cu Program Normal Războieni

Grădinița cu Program Normal Cotești

Școala Primară Costești

Grădinița cu Program Normal Făgetu de Sus

Grădinița cu Program Normal Poșaga de Jos

Grădinița cu Program Normal Leorinț

Grădinița cu Program Normal Tău

La Școala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia nu se mai organizează anul I, în anul școlar 2025-2026.

Calendar an școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 are 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2025-2026 încep în 8 septembrie 2025.

cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 În Alba , vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie



cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026 În Alba, cursurile încep din 2 martie

de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Calendar an școlar 2025-2026. Școala altfel și Săptămâna verde

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025-3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Vezi și Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News