Ce nu ai voie să faci de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie. Cum a apărut obiceiul cadourilor din ghetuțe, aduse în ajunul sărbătorii

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sfinți ai creștinătății, este sărbătorit sâmbătă, 6 decembrie. Potrivit tradiției, el păzește soarele care încearcă să fugă spre tărâmurile de miazănoapte, pentru a nu lăsa lumea fără căldură și lumină.

De asemenea, acesta este cunoscut ca protector al copiilor, marinarilor, celor aflați în nevoie și a celor supuși unor nedreptăți.

Potrivit tradiției, în ziua dedicată Sfântului Nicolae nu este bine să desfășori anumite activități și nici să neglijezi anumite obiceiuri.

Ce nu ai voie să faci de Sfântul Nicolae

Nu se fac treburi gospodărești grele

Este zi de sărbătoare cu cruce roșie, potrivit Calendarului Ortodox 2025, deci se evită:

  • spălatul rufelor,
  • călcatul,
  • gătitul în exces,
  • curățenia generală,
  • munci agricole sau de sezon.

Nu se coase, nu se tricotează și nu se toarce

Aceste activități sunt considerate nepotrivite în ziua unui sfânt atât de mare.

Nu te cerți cu nimeni

Astfel, se spune că:

  • certurile aduc ghinion în casă,
  • tensiunile strică armonia pentru tot restul iernii.

Nu folosi vorbe grele

Se evită:

  • jignirile,
  • bârfele,
  • discuțiile tăioase.

Ziua de 6 decembrie este o zi dedicată bunătății și respectului.

Nu fii zgârcit

Sfântul Nicolae este protectorul celor nevoiași, iar tradiția spune că:

  • zgârcenia în această zi aduce „împietrirea inimii”,
  • e bine să dăruiești, chiar și ceva simbolic.

Nu refuza pe cineva care îți cere ajutorul

Chiar și un gest mic cum ar fi un măr, un covrig, un bănuț pot „deschide norocul casei”.

Nu se dau și nu se cer împrumuturi

Se spune că:

  • dacă dai bani pe 6 decembrie, îți „dai norocul”,
  • dacă iei bani, intri cu datorii în iarnă.

Nu este bine să lași copiii fără daruri

Nu este un „păcat”, dar în tradiție se crede că:

  • lipsa darurilor „închide casa de bucurii”.

Nu consuma alcool în exces

Este zi de sărbătoare, iar tradiția recomandă moderație și respect.

Nu te culca supărat

O superstiție spune că:

  • dacă adormi cu sufletul greu în noaptea Sfântului Nicolae, vei avea o iarnă „cu multe încercări”.

De unde provine obiceiul cadourilor din ghetuțe

Această tradiție în care Moş Nicolae vine cu daruri îşi are originea în povestea unui personaj care a existat cu adevărat, episcopul Nicolae de Myra, care a trăit în Myra-Lichia, în secolul al IV-lea, scrie Agerpres.

Lui Nicolae de Myra îi sunt atribuite numeroase fapte bune faţă de cei săraci şi năpăstuiţi, dar şi miracole, numele său traducându-se prin „biruitor de popor”.

Provenind dintr-o familie înstărită, la moartea părinţilor săi, şi-a dăruit întreaga avuţie celor nevoiaşi.

Una dintre cele mai cunoscute legende despre Moş Nicolae este povestea celor trei fete sărace, care neavând zestre, nu se puteau căsători şi urmau să fie vândute de tatăl lor unor bărbaţi înstăriţi.

Legenda spune că Sfântul Nicolae, aflându-le durerea, le-a aruncat fiecăreia pe geam, într-o noapte, câte un săculeţ de bani, care a căzut fie în ciorapii puşi la uscat, fie în ghete.

De aici provine obiceiul ca darurile de Moş Nicolae să fie puse în ghete, iar de atunci, în fiecare noapte de Sfântul Nicolae, copiii și cei dragi primesc cadouri, în amintirea gestului său milostiv.

Eveniment

