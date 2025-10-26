Eveniment
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Peste 250.000 de români își sărbătoresc ziua de nume. Cui să îi spui „La mulți ani”
Sfântul Dumitru sau Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit de creștini în fiecare an pe data de 26 octombrie. Sărbătoarea este cel mai important eveniment religios al toamnei din calendarul creștin ortodox.
Peste 250.000 de români îşi sărbătoresc ziua de nume la praznicul Sfântului Dimitrie, cel mai întâlnit fiind prenumele masculin Dumitru, potrivit celor mai recente date furnizate de Direcţia generală pentru evidenţa persoanelor din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.
Conform tradiției populare, Sfântul Dumitru marchează începutul iernii. Se spune că, de la această dată, temperaturile încep să scadă, iar frunzele copacilor încep să cadă.
Ce nume de bărbați se sărbătoresc de Sfântul Dumitru
- Dima
- Dimitri
- Dimitrie
- Dimitriu
- Dimitru
- Dumitrache
- Dumitrică
- Dumitriu
- Dumitru
- Dumitruţ
- Mitache
- Mitică
- Mitrea
- Mitrel
- Mitrică
- Mitru
- Mitruş
- Mitruţ
- Mitu
- Mituş
Ce nume de femei se sărbătoresc de Sfântul Dumitru
- Demetra
- Dima
- Dimitra
- Miţa
- Dimitrina
- Dimitriţa
- Dumitra
- Dumitrana
- Dumitrica
- Dumitriţa
- Mitica
- Mitra
- Mitrica
