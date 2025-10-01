Ce resurse de gaze are România? Romgaz comandă un audit extern al rezervelor

Ce resurse de gaze are de fapt România: Romgaz a scos la licitație un contract de 4,6 milioane lei pentru servicii de audit al rezervelor și resurselor de gaze de care dispune.

Auditorul, pe baza documentației pusă la dispoziție de beneficiar, dar și de la alte instituții ale statului (cum ar fi ANRM sau Ministerul Energiei, dar și altele), va face o evaluare completă a resurselor de gaze certe, ale celor probabile și ale celor potențiale, pe fiecare perimetru gazier, scrie Economedia.

Compania transmite că are nevoie de acest audit pentru a câștiga încrederea „mediului investițional” și pentru a crește transparența, în condițiile în care este listată la bursă.

În plus, Romgaz vrea să aibă o imagine la zi, dat fiind că unele rezervoare se depletează, noile foraje aduc și noi descoperiri de gaze, iar noile tehnologii aduc dezvoltări în ceea ce privește gradul de recuperare la sondă a gazelor din perimetru.

Finalizarea acestui contract va presupune livrarea unui raport final care „va evidenția rezultatele auditării resurselor și rezervelor.

