Ce se întâmplă cu banii plătiți în avans pentru concedii. Explicațiile reprezentantului unei agenții de turism din Alba

Turiștii români care au plătit în avans concedii pentru perioada de Paște, dar și pentru perioada următoare, au la dispoziție două variante: reprogramarea lor sau anularea și rambursarea banilor.

Povestea este însă mai complicată de atât. În condițiile în care rambursarea este o problemă pentru majoritatea hotelierilor care sunt acum foarte afectați de criză, unele agenții de turism încearcă să își convingă clienții să îți reprogrameze vacanțele, pentru a nu pune și mai multă presiune pe un domeniu aflat în criză.

Pe scurt, oamenii au plătit la agenții, agențiile au plătit mai departe iar hotelurile au folosit banii: renovare, taxe la stat, plata angajaților. Este explicația pe care o dau agențiile de turism, dar este și poziția reprezentanților industriei hoteliere din România, care propun și soluții: vaucere pentru clienți, cu valori mai mari la reprogramarea unei vacanțe decât sumele plătite inițial.

Este și cazul în județul Alba, unde activitatea celor din această industrie mai constă doar în cazarea oferită de câteva hoteluri, persoanelor aflate în carantină.

”Evident că turiștii trebuie să meargă în concediu pentru că au plătit și este absolut normal să se întâmple așa. Problema apare când nu mai poate merge în perioada pentru care a plătit.

Totuși, oamenii sunt foarte înțelegători în cea mai mare proporție. Le explicăm că banii nu sunt pierduți.

Noi, ca agenție, am dat banii mai departe către hoteluri și hotelurile la rândul lor i-au investit. În renovări, în salarii… Deci banii pe care i-au plătit oamenii nu mai sunt la noi. La rândul nostru, și noi, din comision am plătit taxele la stat, angajații. Am reprogramat tot ce am avut de Paște.

Deocamdată pentru vară nu avem reprogramări, lumea este optimistă, ba chiar am avut solicitări pentru luna august, pentru Bulgaria” a spus Adrian Degan, proprietarul Agenției de Turism Focus Tour din Alba Iulia.

Acesta spune că impactul pe care îl resimte este foarte mare. Încasările au căzut de tot, dar totuși oamenii muncesc la relația cu clienții: consiliere și reprogramări.

În cazurile în care oamenii nu acceptă reprogramarea concediului plătit, aceștia pot apela la prevederile contractuale.

Președintele Federației Industriei Hoteliere din România, Călin Ile spune la rândul său că în majoritatea cazurilor s-au făcut reprogramări și nu returnări de fonduri: ”Pentru că s-a mers pe încredere; cei care și-au făcut rezervările din timp în sisteme early booking sunt de regulă turiști experimentați, cu discernământ, care an de fac rezervarile în același mod, și ei știu care sunt condițiile contractuale ale acestor vacanțe”.

