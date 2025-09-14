Connect with us

Ce spune ministrul Educației în contextul protestelor din învățământ: în peste 98% din școli funcționează sistemul educațional

Ministrul Educației, Daniel David, spune că majoritatea unităților școlare funcționează normal. Acesta precizează că doar 1,8% dintre școli au înregistrat forme de boicot ale profesorilor, care au supravegheat elevii fără a preda efectiv lecții.

„Eu cred că anul școlar a început bine. Au fost diverse discuții anterioare, diverse amenințări, diverse lucruri afirmate în spațiu public, până la urmă, în prima zi de școală, toți copiii care au mers la școală au fost primiți în școli și peste jumătate dintre unitățile școlare, deși nu era un lucru obligatoriu, au organizat și festivități.

(…) În a doua zi, cursurile se desfășurau normal în marea majoritate a unităților școlare.

Cred că am avut 1,8% din totalul unităților școlare cu personalitate juridică, în jur de 5.700, în care exista o anumită formă de boicot. Forma de boicot cea mai răspândită era forma în care profesorii erau în sala de clasă, dar nu își desfășurau activitatea didactică, mai degrabă supravegheau copiii și nu făceau lecții, nu predau”, spune la Digi 24 Daniel David, citat de Mediafax.

Întrebat dacă profesorii „au făcut pașii necesari pentru a intra într-un fel de grevă”, ministrul Educației afirmă că nu știe de astfel de demersuri.

„După mine, soluția trebuie să fie alta, mai ales că, repet, marea majoritate, 98, ceva la sută totuși, în 98%, peste 98% dintre unitățile școlare, funcționează sistemul educațional. Întrebarea este ce facem cu aceste nemulțumiri. Ne putem contra de noi, ne putem tot flutura de misii și să cerem și să le oferim și așa mai departe. Întrebarea este ce câștigi.

Eu aș vrea mai degrabă să folosim aceste nemulțumiri pentru a putea începe să gândim bugetul pe anul viitor”, încheie David.

