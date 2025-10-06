Economie
Ce subvenții vor primi fermierii până la finalul anului 2025. Lista și sumele propuse de Ministerul Agriculturii
Ministerul Agriculturii pregătește realocarea de sumelor și condițiile de acordare a avansului pentru plățile directe finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.
Prin Ordin de ministru, se stabilesc cuantumurile pentru avans în euro de 70% pentru diferite subvenții. De acestea vor beneficia fermierii și crescătorii de animale.
Potrivit ministerului, din 16 octombrie până în 1 decembrie pot fi plătite avansuri de până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe pe anumite programe.
Subvenții vizate
Ordinul reglementează plăți directe astfel:
intervenții pentru care se acordă plăți directe decuplate:
- PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)
- PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS)
- PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri
- PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil
- PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale)
- PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.
intervenții pentru care se acordă sprijin cuplat pentru venit în sectorul zootehnic:
- PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte
- PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită
- PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte
- PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine.
Sume propuse – avans maxim 70% – fermieri
Cuantumul per hectar și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe decuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027
Intervenție/ Cuantum hectar / Procent maxim avans
- PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS): 89,3400 euro/ha; 70%
- PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS): 46,8700 euro/ha; 70%
- PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri: 43,2000 euro/ha; 70%
- PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil: 56,2800 euro/ha; 70%
- PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale): 85,0000 euro/ha; 70%
- PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști: 85,0000 euro/ha; 70%
Sume propuse – avans maxim 70% – crescători de animale
Cuantumul per cap animal și procentul maxim al avansului pentru plățile directe cuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027
Intervenție / Cuantum per cap animal la care se raportează avansul (euro)/ Procent maxim avans
- PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte: 296,1200 / 70%
- PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită: 190,8200 / 70%
- PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte: 160,0000 / 70%
- PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine: 12,5400 / 70%
