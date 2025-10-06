Connect with us

Economie

Ce subvenții vor primi fermierii până la finalul anului 2025. Lista și sumele propuse de Ministerul Agriculturii

Publicat

acum 11 secunde

Ministerul Agriculturii pregătește realocarea de sumelor și condițiile de acordare a avansului pentru plățile directe finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.

Prin Ordin de ministru, se stabilesc cuantumurile pentru avans în euro de 70% pentru diferite subvenții. De acestea vor beneficia fermierii și crescătorii de animale.

Potrivit ministerului, din 16 octombrie până în 1 decembrie pot fi plătite avansuri de până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe pe anumite programe.

Subvenții vizate

Ordinul reglementează plăți directe astfel:

intervenții pentru care se acordă plăți directe decuplate:

  • PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)
  • PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS)
  • PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri
  • PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil
  • PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale)
  • PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.

intervenții pentru care se acordă sprijin cuplat pentru venit în sectorul zootehnic:

  • PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte
  • PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită
  • PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte
  • PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine.

Sume propuse – avans maxim 70% – fermieri

Cuantumul per hectar și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe decuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027

Intervenție/ Cuantum hectar / Procent maxim avans

  • PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS): 89,3400 euro/ha; 70%
  • PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS): 46,8700 euro/ha; 70%
  • PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri: 43,2000 euro/ha; 70%
  • PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil: 56,2800 euro/ha; 70%
  • PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale): 85,0000 euro/ha; 70%
  • PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști: 85,0000 euro/ha; 70%

Sume propuse – avans maxim 70% – crescători de animale

Cuantumul per cap animal și procentul maxim al avansului pentru plățile directe cuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027

Intervenție / Cuantum per cap animal la care se raportează avansul (euro)/ Procent maxim avans

  • PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte: 296,1200 / 70%
  • PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită: 190,8200 / 70%
  • PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte: 160,0000 / 70%
  • PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine: 12,5400 / 70%
