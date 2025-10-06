Ce subvenții vor primi fermierii până la finalul anului 2025. Lista și sumele propuse de Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii pregătește realocarea de sumelor și condițiile de acordare a avansului pentru plățile directe finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.

Prin Ordin de ministru, se stabilesc cuantumurile pentru avans în euro de 70% pentru diferite subvenții. De acestea vor beneficia fermierii și crescătorii de animale.

Potrivit ministerului, din 16 octombrie până în 1 decembrie pot fi plătite avansuri de până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe pe anumite programe.

Subvenții vizate

Ordinul reglementează plăți directe astfel:

intervenții pentru care se acordă plăți directe decuplate:

PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)

PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS)

PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri

PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil

PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale)

PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.

intervenții pentru care se acordă sprijin cuplat pentru venit în sectorul zootehnic:

PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte

PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită

PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte

PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine.

Sume propuse – avans maxim 70% – fermieri

Cuantumul per hectar și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe decuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027

Intervenție/ Cuantum hectar / Procent maxim avans

PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS): 89,3400 euro/ha; 70%

PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS): 46,8700 euro/ha; 70%

PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri: 43,2000 euro/ha; 70%

PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil: 56,2800 euro/ha; 70%

PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale): 85,0000 euro/ha; 70%

PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști: 85,0000 euro/ha; 70%

Sume propuse – avans maxim 70% – crescători de animale

Cuantumul per cap animal și procentul maxim al avansului pentru plățile directe cuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027

Intervenție / Cuantum per cap animal la care se raportează avansul (euro)/ Procent maxim avans

PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte: 296,1200 / 70%

PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită: 190,8200 / 70%

PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte: 160,0000 / 70%

PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine: 12,5400 / 70%

