Connect with us

Eveniment

Cei doi inculpați din cazul Kreiner, condamnați la închisoare pe viață la Tribunalul Alba, au făcut apel la decizia magistraților

Publicat

acum O oră

Cristian Marian Minae și Laurențiu Ghiță, cei doi bărbați condamnați la închisoare pe viața pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, au făcut apel la decizia Tribunalului Alba. 

La o zi de la pronunțarea în sala de judecată a Tribunalului Alba, cei doi au făcut apel, în data de 12 noiembrie 2025.

De asemenea și fugarul Cosmin Costinel Zuleam a contestat decizia magistraților Tribunalului Alba. Zuleam a fost și el condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare.

Momentan dosarul în apel, nu a fost încă înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

VEZI ȘI: Decizie în dosarul Kreiner la Tribunalul Alba: Două condamnări pe viață și una de 30 de ani pentru ucigașii milionarului din Sibiu

Cele două pedepse de închisoare pe viață, alături de condamnarea de 30 de ani de închisoare cu executare, au fost date în cazul crimei din Sibiu. Crima în care victimă a fost omul de afaceri Adrian Kreiner.

Cei trei au fost condamnați în data de 11 noiembrie 2025, la doi ani și șase zile de la comiterea faptei.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner aceștia au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au prost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda.

De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud. Zuleam este în continuare fugar, fiind căutat de autorități pe raza mai multor state europene.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 53 de secunde

Cumulul pensie-salariu, condiționat de renunțarea la 85% din pensie. Reguli noi și pentru detașări la stat. Ședință a Coaliției
Evenimentacum 15 minute

VIDEO: La Alba Iulia a fost câștigată prin tragere la sorți o lucrare semnată de Salvador Dalí. Cine este câștigătorul
Evenimentacum 30 de minute

Miercuri: Două localități din Alba rămân fără gaze naturale timp de câteva ore. Se fac lucrări la rețea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Administrațieacum o zi

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Consiliul Concurenței: ponderea mărcilor proprii în magazine, tot mai mare. Creștere a adaosului comercial
Economieacum 18 ore

Consiliul Concurenței: măsura plafonării adaosurilor comerciale la produse alimentare a depășit termenul legal
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 zile

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 5 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazinou online split jocuri online
Sportacum 4 ore

Opțiunea Split în jocurile de blackjack (P)
Evenimentacum 6 ore

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, în top șase sportivi la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 5 ore

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie: Perioadă de transformări și decizii importante
Evenimentacum 19 ore

Monumente istorice protejate din Alba și din țară. 16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 ore

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 4 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 22 de ore

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Evenimentacum 23 de ore

Postul Crăciunului: cum se ține post. Beneficii pentru sănătatea organismului și ce trebuie evitat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

biblioteca din sebes
Educațieacum 6 ore

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Bacalaureat 2024
Educațieacum 8 ore

Ziua internaţională a studenţilor, sărbătorită în 17 noiembrie. Semnificații
Mai mult din Educatie