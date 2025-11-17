Cei doi inculpați din cazul Kreiner, condamnați la închisoare pe viață la Tribunalul Alba, au făcut apel la decizia magistraților

Cristian Marian Minae și Laurențiu Ghiță, cei doi bărbați condamnați la închisoare pe viața pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, au făcut apel la decizia Tribunalului Alba.

La o zi de la pronunțarea în sala de judecată a Tribunalului Alba, cei doi au făcut apel, în data de 12 noiembrie 2025.

De asemenea și fugarul Cosmin Costinel Zuleam a contestat decizia magistraților Tribunalului Alba. Zuleam a fost și el condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare.

Momentan dosarul în apel, nu a fost încă înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Cele două pedepse de închisoare pe viață, alături de condamnarea de 30 de ani de închisoare cu executare, au fost date în cazul crimei din Sibiu. Crima în care victimă a fost omul de afaceri Adrian Kreiner.

Cei trei au fost condamnați în data de 11 noiembrie 2025, la doi ani și șase zile de la comiterea faptei.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner aceștia au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au prost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda.

De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud. Zuleam este în continuare fugar, fiind căutat de autorități pe raza mai multor state europene.

