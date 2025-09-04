Connect with us

Eveniment

Cele mai periculoase drumuri. Unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave, în Alba și în țară

Publicat

acum O oră

Cele mai periculoase drumuri din țară. Pe trei drumuri naționale principale s-au petrecut cele mai multe și mai grave accidente rutiere, în prima jumătate a anului 2025. Chiar dacă numărul acestora a scăzut față de anul trecut, situația rămâne una îngrijorătoare. 

În primele șase luni ale anului 2025, au fost peste 1700 de accidente rutiere în țară. Circa 550 de oameni și-au pierdut viața iar peste 1.300 au fost răniți grav, arată o statistică a Poliției Române, citată de promotor.ro

În comparație cu situația din perioada similară a anului trecut, sunt cu 11% mai puține accidente rutiere grave.

Cele mai multe astfel de evenimente rutiere au fost pe DN 6 (36 accidente rutiere grave), DN 2 (35) și DN 1 (32). Pe DN 7 au fost 19 evenimente rutiere cu urmări grave. Ultimele două drumuri naționale au segmente de traversează și județul Alba.

Cele mai periculoase drumuri. Accidente grave în județul Alba

Potrivit statisticilor IPJ Alba, în primele șase luni ale anului 2025, principalele cauze ale producerii accidentelor grave au fost:

  • viteza neregulamentară/ neadaptată la condițiile de drum (5 accidente)
  • abaterile bicicliștilor (4 accidente)
  • circulație pe sens opus (3 accidente)
  • traversare neregulamentară (2 accidente)

Cele mai grave accidente în intervalul menționat s-au petrecut în Alba Iulia, pe DN67C, pe DN 1 Sebeș – Sibiu și DN 75 în Apuseni,dar și pe autostrada A1

Accidente deosebit de grave au fost înregistrate și în ultimele două luni de vară. Polițiștii atrag atenția asupra importanței respectării regulilor rutiere și a atenției în trafic.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Cele mai periculoase drumuri. Unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave, în Alba și în țară
ploaie soare vremea in alba prognoza meteo vremea
Evenimentacum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: foarte cald, câteva furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Evenimentacum 2 ore

Miriam Bulgaru, succes la Viena: Sportiva din Alba Iulia s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF din Austria
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Actualitateacum 23 de ore

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%. Condiții
Economieacum 2 zile

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 2 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 3 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Miriam Bulgaru, succes la Viena: Sportiva din Alba Iulia s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF din Austria
Evenimentacum 10 ore

Cine transmite la TV meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

ploaie soare vremea in alba prognoza meteo vremea
Evenimentacum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: foarte cald, câteva furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Evenimentacum 3 ore

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, alături de trupa FITTONIA, au câștigat Marele Premiu la Posada Rock 2025
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 5 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Evenimentacum 6 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

VIDEO: Începutul anului școlar 2025-2026. Verificări și măsuri luate de polițiștii din Alba
zile libere 2025
Actualitateacum 6 ore

Doar unul din patru tineri din România este absolvent de studii superioare. Cea mai mică pondere din Uniunea Europeană
Mai mult din Educatie