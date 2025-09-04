Cele mai periculoase drumuri. Unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave, în Alba și în țară

Cele mai periculoase drumuri din țară. Pe trei drumuri naționale principale s-au petrecut cele mai multe și mai grave accidente rutiere, în prima jumătate a anului 2025. Chiar dacă numărul acestora a scăzut față de anul trecut, situația rămâne una îngrijorătoare.

În primele șase luni ale anului 2025, au fost peste 1700 de accidente rutiere în țară. Circa 550 de oameni și-au pierdut viața iar peste 1.300 au fost răniți grav, arată o statistică a Poliției Române, citată de promotor.ro

În comparație cu situația din perioada similară a anului trecut, sunt cu 11% mai puține accidente rutiere grave.

Cele mai multe astfel de evenimente rutiere au fost pe DN 6 (36 accidente rutiere grave), DN 2 (35) și DN 1 (32). Pe DN 7 au fost 19 evenimente rutiere cu urmări grave. Ultimele două drumuri naționale au segmente de traversează și județul Alba.

Cele mai periculoase drumuri. Accidente grave în județul Alba

Potrivit statisticilor IPJ Alba, în primele șase luni ale anului 2025, principalele cauze ale producerii accidentelor grave au fost:

viteza neregulamentară/ neadaptată la condițiile de drum (5 accidente)

abaterile bicicliștilor (4 accidente)

circulație pe sens opus (3 accidente)

traversare neregulamentară (2 accidente)

Cele mai grave accidente în intervalul menționat s-au petrecut în Alba Iulia, pe DN67C, pe DN 1 Sebeș – Sibiu și DN 75 în Apuseni,dar și pe autostrada A1

Accidente deosebit de grave au fost înregistrate și în ultimele două luni de vară. Polițiștii atrag atenția asupra importanței respectării regulilor rutiere și a atenției în trafic.

