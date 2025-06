27-29 iunie: Cercetători din șase țări discută la Alba Iulia, pe tema educației și competențelor digitale. Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Cercetare și Inovare în Educația Lingvistică – CIEL, alături de universități partenere din Uniunea Europeană și Balcanii de Vest.

Conferința internațională CLIE-2025 (The Conference on Linguistic and Intercultural Education, a 14-a ediție) se axează pe tema educației lingvistice și interculturale. Conferința reprezintă un forum de dezbateri academice și o platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii și acceptării diversității și alterității la nivel global.

Ediția din acest an propune o temă specială pentru discuții și dezbateri: Educație și competențe digitale: integrarea cercetării, învățării, predării și comunicării.

La eveniment vor participa cadre didactice și tineri cercetători din Italia, Polonia, Arabia Saudită, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, alături de participanți din 16 universități din România, precum și din universitatea gazdă.

Comunicările vor continua pe tot parcursul zilelor de vineri, 27 iunie, și sâmbătă, 28 iunie, la Palatul Apor al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

CLIE-2025 continuă seria de evenimente din acest an organizate sub egida CIEL. În perioada 22-23 mai 2025, Centrul CIEL, în parteneriat cu Școala Doctorală de Filologie a Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a desfășurat The Exploratory Workshop (CLIE-2025): Language, Culture, and Artificial Intelligence: Insights for PhDResearch, organizat la University for ContinuingEducationKrems, Austria.

Acest workshop a fost dedicat doctoranzilor și a avut ca obiectiv dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale în contextul evoluției rapide a inteligenței artificiale. La eveniment au participat doctoranzi de la Universitatea ,,1 Decembrie 1918”din Alba Iulia, precum și de la universități partenere internaționale: Ulm University (Germania), CEU San Pablo University (Spania), Constantine thePhilosopher University in Nitra (Slovacia) și Burgas Free University (Bulgaria). Workshopul a oferit un cadru interdisciplinar propice dialogului și dezbaterilor, contribuind la consolidarea colaborărilor internaționale în cercetarea doctorală.

