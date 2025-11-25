Connect with us

Aiud

Ceremonie solemnă la Aiud: Inaugurarea Monumentului Eroilor Români și a Victimelor Comunismului

Ceremonie solemnă la Aiud: Inaugurarea Monumentului Eroilor Români și a Victimelor Comunismului va avea loc pe 30 noiembrie 2025.

Primăria Municipiului Aiud anunță organizarea unei ceremonii cu o profundă semnificație istorică și simbolică, dedicată cinstirii eroilor români și victimelor regimului comunist.

Evenimentul va avea loc în centrul orașului, pe 30 noiembrie 2025, începând cu ora 15:30, și marchează inaugurarea și sfințirea Monumentului Eroilor Români și a Victimelor Comunismului.

Manifestarea este un omagiu adus celor care au luptat și s-au sacrificat pentru libertatea și demnitatea națională, dar și celor care au suferit în perioada comunistă, mulți dintre ei trecând prin grelele condiții de detenție din Penitenciarul Aiud, una dintre cele mai dure închisorii politice din România.

Programul evenimentului cuprinde:

  • ceremonia de arborare a Drapelului Național, în prezența unui detașament al Armatei Române, a elevilor de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și a Fanfarei Județului Alba;
  • slujba de sfințire a monumentului;
  • depunerea de coroane în memoria eroilor.

Reprezentanții administrației locale subliniază importanța participării cetățenilor la acest moment solemn, pentru a transmite respectul cuvenit celor care au contribuit la păstrarea identității naționale și a libertății.

„Prezența dumneavoastră este esențială pentru a păstra vie memoria eroilor noștri”, transmite Primăria Aiud în invitația oficială.

