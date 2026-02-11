VIDEO: Două focare de pestă porcină declarate la Petrești, după descoperirea unor cadavre de porci, abandonate. Precizări DSVSA

Două focare de pestă porcină au fost declarate la Petrești, după descoperirea unor cadavre de porci, într-o zonă a localității. DSVSA a instituit acolo zonă de bio-securitate și supraveghere.

Porcii nu aveau elemente de identificare și nu se știe, momentan, cine a fost proprietarul lor. DSVSA a anunțat poliția, care a deschis o anchetă.

Pe lângă zona respectivă, alte 13 cazuri noi au fost înregistrate în județ, de la începutul anului. Toate sunt la mistreți vânați, a precizat directorul executiv al DSVSA Alba, Vasile Spînu.

”La nivelul județului, de la începutul anului, până în prezent, avem 13 cazuri noi de pestă porcină africană la porci mistreți vânați, iar la exploatații non-profesionale, la gospodăriile populației, nu avem nici un focar.

Avem două focare declarate pe raza localității Petrești, pe niște cadavre de porci (domestici) abandonate în acea zonă” a spus Spînu.

El a adăugat că au fost implicate și alte autorități, inclusiv Poliția, iar în zonă au fost instalate camere video de supraveghere.

