Cheltuielile sistemului naţional al îngrijirilor de sănătate au ajuns la peste 91 de miliarde de lei, în 2023

Sistemul naţional al îngrijirilor de sănătate a înregistrat cheltuieli curente de peste aproape 91,6 de miliarde lei în 2023, în creştere cu 13,7% faţă de anul 2022, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Dintre sursele de finanţare în domeniul sănătăţii, 76,2%, respectiv 69,84 miliarde lei, au fost reprezentate de cheltuielile din fonduri publice, potrivit Agerpres.

„Evoluţia resurselor financiare utilizate în domeniul sănătăţii este analizată, în cadrul Sistemului Conturilor de Sănătate, din perspectiva cheltuielilor curente şi a trei dimensiuni: sursele de finanţare (HF), serviciile de sănătate (HC) şi furnizorii de servicii de sănătate (HP)”, arată INS.

Din punct de vedere al surselor de finanţare ale sectorului sanitar, cea mai importantă sursă o reprezintă fondurile de securitate socială.

