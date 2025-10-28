Cinci noi destinații de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, din octombrie. Care sunt rutele și programul

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale de destinații, pentru sezonul de iarnă 2025-2026.

Sunt disponibile cinci noi rute internaționale spre: Marrakesh (Maroc), Stockholm Skavsta (Suedia), Billund (Danemarca), Tel Aviv (Israel) și Oslo Sandefjord Torp (Norvegia).

Noi destinații de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

Odată cu debutul sezonului de iarnă, pasagerii pot călători de pe aeroportul clujean spre Marrakesh, prin zborurile directe Wizz Air, care au demarat în 26 octombrie 2025, cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Începând de luni, 27 octombrie 2025 au demarat de asemenea, zborurile spre Stockholm Skavsta și Billund, operate cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele luni și vineri și zborurile spre Tel Aviv, operate cu 3 frecvențe pe săpămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Din 28 octombrie 2025 Wizz Air va opera și zborurile spre Oslo Sandefjord Torp cu 2 frecvențe pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă.

Zborurile spre destinațiile Marrakesh și Oslo Sandefjord Torp sunt operate în premieră absolută pe aeroportul clujean.

Referitor la zborurile spre Stockholm Skavsta, Billund și Tel Aviv, aceastea au mai fost operate în anii trecuți, anunță Aeroportul, într-un comunicat de presă.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își consolidează astfel poziția de lider regional pe piața aeroporturilor din România, oferind călătorilor din Cluj și din întreaga regiune Transilvania oportunitatea de a explora cinci dintre cele mai atractive orașe din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Program curse

Noile destinații sunt disponibile în sistemul de rezervări conform următorului program:

Orarul de zbor reprezintă orele locale de aterizare/decolare.

foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News