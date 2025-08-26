Connect with us

Cine este noul director al Romsilva. Ministerul Mediului a selectat câștigătorul. A candidat și șeful Direcției Silvice Alba

Publicat

acum 2 ore

Cine este noul director al Romsilva: Ministerul Mediului a anunțat, marți seara, că noul director general interimar al Romsilva este Jean Vișan, inginer silvic cu 24 de ani de experiență și doctor în Silvicultură.

Jean Vișan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor și modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcții de conducere la nivel central și local în cadrul Romsilva.

Acesta a deținut până acum funcția de director al Direcției Regenerare Dezvoltare din Romsilva.

„Pentru prima dată, procesul de selecție a fost derulat într-un cadru de deplină transparență, sub coordonarea Consiliului de Administrație al Romsilva.

Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au ajuns în faza de interviu. Candidații au susținut în fața membrilor CA interviuri care au fost înregistrate și puse la dispoziția publicului.

În plus, înaintea deciziei finale, MMAP a organizat o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile, un demers fără precedent în istoria instituției.

MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparență și responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituții și societatea civilă și asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generațiile viitoare”, mai precizează ministerul.

Vezi și: Direcțiile silvice județene ale Romsilva vor fi desființate. Din 41 vor rămâne 12. Reorganizarea reduce și numărul directorilor

Directorul Direcției Silvice Alba, Dan Boariu, a fost și el în competiție pentru șefia Romsilva.

Acesta s-a aflat printre cei 17 candidați pentru postul de director general provizoriu, rămași în cursă după analiza dosarelor.

Reamintim că Regia Națională a Pădurilor Romsilva a lansat procedura de selecție pentru ocuparea funcției de director general provizoriu, funcție pentru care s-au înscris inițial 24 de persoane, dintre care au rămas doar 17.

Cine este noul director al Romsilva: Lista celor care au candidat

  1. Boariu Gheorghe Dan
  2. Truică Constantin
  3. Cornea Cristian-Sorin
  4. Hahuie Valentin
  5. Irimie Flavius
  6. Florescu Cristian-Adrian
  7. Băban Adrian
  8. Sîiulescu Marius-Dan
  9. Vişan Jean
  10. Covrig Ilie
  11. Tulbure Cezar
  12. Anghel Octavian-Romulus
  13. Ciomag Dragoş-Gabriel
  14. Petcu Costel
  15. Nicolicioiu Cristian-Sorin
  16. Drîgnei Daniel
  17. Răduţă Cezar-Mihăilă
