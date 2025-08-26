Cine este noul director al Romsilva. Ministerul Mediului a selectat câștigătorul. A candidat și șeful Direcției Silvice Alba

Cine este noul director al Romsilva: Ministerul Mediului a anunțat, marți seara, că noul director general interimar al Romsilva este Jean Vișan, inginer silvic cu 24 de ani de experiență și doctor în Silvicultură.

Jean Vișan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor și modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcții de conducere la nivel central și local în cadrul Romsilva.

Acesta a deținut până acum funcția de director al Direcției Regenerare Dezvoltare din Romsilva.

„Pentru prima dată, procesul de selecție a fost derulat într-un cadru de deplină transparență, sub coordonarea Consiliului de Administrație al Romsilva.

Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au ajuns în faza de interviu. Candidații au susținut în fața membrilor CA interviuri care au fost înregistrate și puse la dispoziția publicului.

În plus, înaintea deciziei finale, MMAP a organizat o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile, un demers fără precedent în istoria instituției.

MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparență și responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituții și societatea civilă și asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generațiile viitoare”, mai precizează ministerul.

Directorul Direcției Silvice Alba, Dan Boariu, a fost și el în competiție pentru șefia Romsilva.

Acesta s-a aflat printre cei 17 candidați pentru postul de director general provizoriu, rămași în cursă după analiza dosarelor.

Reamintim că Regia Națională a Pădurilor Romsilva a lansat procedura de selecție pentru ocuparea funcției de director general provizoriu, funcție pentru care s-au înscris inițial 24 de persoane, dintre care au rămas doar 17.

Cine este noul director al Romsilva: Lista celor care au candidat

Boariu Gheorghe Dan Truică Constantin Cornea Cristian-Sorin Hahuie Valentin Irimie Flavius Florescu Cristian-Adrian Băban Adrian Sîiulescu Marius-Dan Vişan Jean Covrig Ilie Tulbure Cezar Anghel Octavian-Romulus Ciomag Dragoş-Gabriel Petcu Costel Nicolicioiu Cristian-Sorin Drîgnei Daniel Răduţă Cezar-Mihăilă

