Eveniment

Cine sunt administratorii firmei înființată de Primăria Alba Iulia pentru preluarea transportului public de la STP

sediu primarie drona

Publicat

acum 20 de minute

Cine sunt administratorii firmei înființată de Primăria Alba Iulia pentru preluarea transportului public de la STP. Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat în ședința de miercuri, 26 noiembrie, înființarea societății Alba Iulia Transport Local SRL, organizată ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Primăria Alba Iulia. Societatea urmează să preia de la STP transportul public local de pasageri.

Prin actul de constituire au fost desemnaţi trei administratori ai societăţii, cu statut temporar, până la definitivarea procedurii de selecţie. Este vorba despre Marius Opincariu, Flaviu Buta și Eliza Bogdan. 

Potrivit statutului, societatea va putea realiza transportul public de persoane cu autobuze, microbuze și orice alte mijloace care vor fi achiziționate în vederea realizării acestui serviciu public. Societatea va avea în administrare și exploatare bunuri aflate în patrimoniul propriu, bunuri aflate în proprietate publică sau privată exclusivă a municipiului Alba Iulia.

În cazul societății nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire au fost desemnaţi trei administratori ai societăţii. Aceștia au trebuit să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit legii, aceștia trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a aasociaţilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de OUG 109/2011.

În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerțului, autoritatea publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit OUG 109/2011.

Numărul administratorilor este în număr de trei, dintre care cel mult unul poate fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Primii administratorii, desemnați până la definitivarea procedurii de selecție, sunt următorii:

  • Marius Opincariu (Deține un doctorat în domeniul Filologie. În trecut a fost manager de vânzări și marketing la o firmă din Sebeș.)
  • Flaviu Buta (În prezent consilier în cabinetul primarului, purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia. În trecut a fost director tehnic al unei societăți din Alba Iulia și director general al unei firme din Cugir.)
  • Eliza Bogdan (În trecut a fost manager relații corporative la o bancă.)

Marius Opincariu a fost împuternicit să semneze statutul și toate celelalte acte prevăzute de lege necesare în vederea realizării formalităților de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Alba și să deschidă contul de capital al societății Alba Iulia Transport Local SRL. 

Ce atribuții va avea administratorul societății

Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege si de actul
constitutiv asociatului unic.

Potrivit documentului, administratorul are următoarele atribuții:

a) propune spre aprobare asociatului unic structura organizatorică;

b) negocierea și încheierea contractelor de muncă, angajarea, concedierea și stabilirea drepturilor personalului salarizat;

c) stabilirea sarcinilor și responsabilitatilor personalului salarizat pe compartimente de lucru;

d) contractarea de lucrări, aprobarea operatiunilor de încasări și plăți, de vânzare / cumpărare de bunuri și servicii, în conditiile legii și în limitele stabilite de actul constitutiv;

e) propune spre aprobarea asociatului unic strategia de marketing a societății;

f) prezentarea anuală către asociatul unic, în termenele prevazute de lege, a raportului privind activitatea societății, a situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru anul precedent, a proiectului de buget și a programelor de activitate pentru anul în curs;

g) punerea în aplicare a hotarârilor asociatului unic și îndeplinirea oricăror alte atribuții rezultând din lege sau din actul constitutiv.

h) propune spre aprobare asociatului unic nivelul taxelor și chiriilor practicate de societate.

Administratorul poate fi revocat în condițiile stabilite prin contractual de mandat de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia

