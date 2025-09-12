Educație
Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar 2024-2025.
Atât rezultatele elevilor, cât și meritul cadrelor didactice au fost premiate de către Primăria Municipiului Alba Iulia.
Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, doi elevi și doi absolvenți alături de cadrele didactice care i-au pregătit au primit premii și diplome, ca o recunoaștere a dedicării, perseverenței și muncii, arătând în același timp că efortul și performanțele tuturor sunt apreciate.
Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia premiați de primărie:
- Absolvent Roxana Bizău – Premiu special la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – profesor coordonator Cosmina Mircea
- Elev caporal Andrea Buontempo – Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba Italiană – pregătire individuală
- Absolvent Ștefan Orlea – Premiu special la faza națională a Olimpiadei Interdisciplinare de Limba și literatura română și religie „Cultură și spiritualitate românească” și a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox – profesori coordonatori Cosmina Mircea și părintele Ioan Nistor
- Elev caporal Francesco Jipa – Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Religie, cultul baptist, creștin după evanghelie – profesor coordonator părintele Bogdan Avram.
De asemenea, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a primit din partea administrației locale o diplomă pentru excelența în educație.
