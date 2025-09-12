Connect with us

Educație

Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație

Publicat

acum 1 minut

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar 2024-2025.

Atât rezultatele elevilor, cât și meritul cadrelor didactice au fost premiate de către Primăria Municipiului Alba Iulia.

Vezi și VIDEO: Elevi din Alba Iulia cu rezultate notabile la olimpiade și profesorii care i-au pregătit, premiați de Primăria Alba Iulia

Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, doi elevi și doi absolvenți alături de cadrele didactice care i-au pregătit au primit premii și diplome, ca o recunoaștere a dedicării, perseverenței și muncii, arătând în același timp că efortul și performanțele tuturor sunt apreciate.

Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia premiați de primărie:

  • Absolvent Roxana Bizău – Premiu special la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – profesor coordonator Cosmina Mircea
  • Elev caporal Andrea Buontempo – Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba Italiană – pregătire individuală
  • Absolvent Ștefan Orlea – Premiu special la faza națională a Olimpiadei Interdisciplinare de Limba și literatura română și religie „Cultură și spiritualitate românească” și a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox – profesori coordonatori Cosmina Mircea și părintele Ioan Nistor
  • Elev caporal Francesco Jipa – Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Religie, cultul baptist, creștin după evanghelie – profesor coordonator părintele Bogdan Avram.

De asemenea, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a primit din partea administrației locale o diplomă pentru excelența în educație.

sursă foto: Municipiul Alba Iulia

Ultimele articole pe alba24
