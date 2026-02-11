Clădiri din Alba și din țară, iluminate în roșu miercuri seara, de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului de urgență 112 în România, prin iluminarea în roșu a unor clădiri emblematice din București și din alte orașe ale țării.

În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administrației publice centrale și locale, inclusiv turnul de comunicații al STS, alături de instituții de cultură și obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roșie, simbol al Serviciului de urgență 112.

În județul Alba urmează să fie iluminate în roșu următoarele clădiri: Consiliul Județean Alba, Palatul Justiției din Alba Iulia, Palatul Principilor Transilvaniei, zidurile Cetății Alba Carolina, Monumentul Unirii, Clădirea Rectoratului - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia.

Ajuns la a 5-a ediție, evenimentul a devenit deja o tradiție, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituțiilor și organizațiilor care s-au alăturat acestui demers și au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgență 112.

Cetățenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înființarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcționare a serviciului de urgență și la salvarea de vieți prin alertarea rapidă și eficientă a echipajelor specializate.

Serviciul de Telecomunicații Speciale mulțumește tuturor instituțiilor și partenerilor din București și din țară care, an de an, se implică în acest demers și susțin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgență 112.

Lista clădirilor instituțiilor publice și private care vor fi iluminate

BUCUREȘTI

1. Palatul Cotroceni

2. Palatul Parlamentului

3. Primăria Capitalei

4. Ministerul Afacerilor Interne

5. Arcul de Triumf

6. Cercul Militar Național

7. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”

8. Palatul Regal

9. Palatul CEC

10. Teatrul Odeon

11. Opera Națională

12. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

13. Spitalul Clinic Colțea

14. Centrul Comercial COCOR - difuzare spot campanie 112

15. Clădirile Globalworth

16. Ana Tower

17. Hotel JW Marriot

18. Hotel Sheraton

19. Turnul de Telecomunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale

ALBA

20. Consiliul Județean Alba

21. Palatul Justiției din Alba Iulia

22. Palatul Principilor Transilvaniei

23. Zidurile Cetății Alba Carolina

24. Monumentul Unirii

25. Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

26. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba

27. Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia

ARAD

28. Primăria municipiului Arad

29. Pasarela pietonală peste râul Mureș din municipiul Arad

30. Podul Hobanat

31. ARED Active Park

ARGEȘ

32. Primăria municipiului Pitești – proiecție video

33. Primăria municipiului Câmpulung

BOTOȘANI

34. Primăria municipiului Botoșani

35. Palatul Administrativ

BRAȘOV

36. Primăria municipiului Brașov

37. Literele „BRAȘOV” de pe Tâmpa

BUZĂU

38. Centrul Muzeal I.C. Brătianu Buzău

CARAȘ-SEVERIN

39. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Reșița

CLUJ

40. Consiliul Județean Cluj

41. Primăria Dej

42. Primăria Florești

43. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj

44. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj

45. Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca

46. TVR Cluj

47. Cluj Arena

48. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

49. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca

50. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

51. Optimus City, Cluj-Napoca

52. West City Hotel, Cluj-Napoca

53. Casa de cultură a studenților

54. Podul „N”

55. Podul „Oașului-Răsăritului” din Cluj-Napoca

56. Diviza 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca

CONSTANȚA

57. Consiliul Județean Constanța

58. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța

59. Inspectoratul de Poliție din Constanța

DÂMBOVIȚA

60. Primăria municipiului Târgoviște

DOLJ

61. Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova

62. Muzeul de Artă din Craiova

63. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

GALAȚI

64. Consiliul Județean Galați

GORJ

65. Primăria municipiului Târgu Jiu

66. Facultatea de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuși

67. Rectoratul Universității Constantin Brâncuși

68. Clădirea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” – proiecție film 112

HARGHITA

69. Inspectoratul de Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita

70. Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc

71. Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc

72. Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc

73. Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni

HUNEDOARA

74. Cetatea Devei

75. Primăria Deva

76. Colegiul Național „Decebal” din Deva

77. Teatrul Municipal Hunedoara

78. Cetatea Orăștiei

IALOMIȚA

79. Spitalul Județean de Urgență Slobozia

IAȘI

80. Palatul Culturii din Iași

81. Primăria municipiului Iași

82. Casa de Cultură a Studenților, Iași

83. Hotelul Unirea Iași

84. Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

85. Academia Română – filiala Iași

86. Ateneul Național din Iași

87. Ateneul Național din Iași – Sala „Unirea”

88. Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași

89. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihak”

90. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași

91. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași

92. Panouri publicitare United România – difuzare spot campanie 112

93. Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iași

94. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Iași

95. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași

96. Aeroportul Iași – difuzare spot campanie 112

97. Direcția Județeană de Mediu Iași

98. Panouri publicitare Euromedia Romania – difuzare spot campanie 112

99. Palas Mall – difuzare spot campanie 112

MARAMUREȘ

100. Primăria municipiului Baia Mare

101. Clădirea monument „Turnul Ștefan”

102. Podul pietonal din Baia Mare

MEHEDINȚI

103. Palatul Culturii Teodor Costescu, din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

104. Sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

MUREȘ

105. Primăria municipiului Târgu-Mureș

106. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș

107. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș

NEAMȚ

108. Primăria municipiului Piatra Neamț

109. Primăria municipiului Roman

110. Primăria orașului Târgu Neamț

111. Palatul Administrativ al județului Neamț

112. Teatrul Tineretului Piatra Neamț

113. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț

114. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț

115. Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț

116. Centrul Militar Județean Neamț

117. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Neamț

OLT

118. Consiliul Județean Olt

119. Prefectura județului Olt

120. Primăria municipiului Slatina

121. Primăria municipiului Caracal

122. Teatrul Național Caracal

123. Biblioteca Națională „Virgil Carianopol” Caracal

PRAHOVA

124. Palatul Administrativ din Ploiești

125. Palatul Culturii din Ploiești

SĂLAJ

126. Consiliul Județean Sălaj

SIBIU

127. Primăria municipiului Sibiu

128. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu

SUCEAVA

129. Primăria municipiului Suceava

130. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

TELEORMAN

131. Primăria municipiului Roșiori de Vede

132. Primăria orașului Videle

133. Monumentul Eroilor din Videle

134. Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria

135. Casa de cultură Roșiori de Vede

TIMIȘ

136. Palatul administrativ din Timișoara

TULCEA

137. Monumentul de mozaic Piață Civică, Tulcea

138. Monumentul Independenței din Tulcea

VÂLCEA

139. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea

140. Locație Bulevardul Mihai Eminescu - difuzare spot campanie 112

141. Ecrane pasaj pietonal Calea lui Traian - difuzare spot campanie 112

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News