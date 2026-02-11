Connect with us

Eveniment

Clădiri din Alba și din țară, iluminate în roșu miercuri seara, de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

Publicat

acum O oră

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului de urgență 112 în România, prin iluminarea în roșu a unor clădiri emblematice din București și din alte orașe ale țării.

În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administrației publice centrale și locale, inclusiv turnul de comunicații al STS, alături de instituții de cultură și obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roșie, simbol al Serviciului de urgență 112.

În județul Alba urmează să fie iluminate în roșu următoarele clădiri: Consiliul Județean Alba, Palatul Justiției din Alba Iulia, Palatul Principilor Transilvaniei, zidurile Cetății Alba Carolina, Monumentul Unirii, Clădirea Rectoratului - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia.

Ajuns la a 5-a ediție, evenimentul a devenit deja o tradiție, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituțiilor și organizațiilor care s-au alăturat acestui demers și au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgență 112.

Cetățenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înființarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcționare a serviciului de urgență și la salvarea de vieți prin alertarea rapidă și eficientă a echipajelor specializate.

Serviciul de Telecomunicații Speciale mulțumește tuturor instituțiilor și partenerilor din București și din țară care, an de an, se implică în acest demers și susțin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgență 112.

Lista clădirilor instituțiilor publice și private care vor fi iluminate

BUCUREȘTI

  • 1. Palatul Cotroceni
  • 2. Palatul Parlamentului
  • 3. Primăria Capitalei
  • 4. Ministerul Afacerilor Interne
  • 5. Arcul de Triumf
  • 6. Cercul Militar Național
  • 7. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”
  • 8. Palatul Regal
  • 9. Palatul CEC
  • 10. Teatrul Odeon
  • 11. Opera Națională
  • 12. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
  • 13. Spitalul Clinic Colțea
  • 14. Centrul Comercial COCOR - difuzare spot campanie 112
  • 15. Clădirile Globalworth
  • 16. Ana Tower
  • 17. Hotel JW Marriot
  • 18. Hotel Sheraton
  • 19. Turnul de Telecomunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale

ALBA

  • 20. Consiliul Județean Alba
  • 21. Palatul Justiției din Alba Iulia
  • 22. Palatul Principilor Transilvaniei
  • 23. Zidurile Cetății Alba Carolina
  • 24. Monumentul Unirii
  • 25. Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
  • 26. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba
  • 27. Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia

ARAD

  • 28. Primăria municipiului Arad
  • 29. Pasarela pietonală peste râul Mureș din municipiul Arad
  • 30. Podul Hobanat
  • 31. ARED Active Park

ARGEȘ

  • 32. Primăria municipiului Pitești – proiecție video
  • 33. Primăria municipiului Câmpulung

BOTOȘANI

  • 34. Primăria municipiului Botoșani
  • 35. Palatul Administrativ

BRAȘOV

  • 36. Primăria municipiului Brașov
  • 37. Literele „BRAȘOV” de pe Tâmpa

BUZĂU

  • 38. Centrul Muzeal I.C. Brătianu Buzău

CARAȘ-SEVERIN

  • 39. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Reșița

CLUJ

  • 40. Consiliul Județean Cluj
  • 41. Primăria Dej
  • 42. Primăria Florești
  • 43. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj
  • 44. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj
  • 45. Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca
  • 46. TVR Cluj
  • 47. Cluj Arena
  • 48. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
  • 49. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca
  • 50. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
  • 51. Optimus City, Cluj-Napoca
  • 52. West City Hotel, Cluj-Napoca
  • 53. Casa de cultură a studenților
  • 54. Podul „N”
  • 55. Podul „Oașului-Răsăritului” din Cluj-Napoca
  • 56. Diviza 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca

CONSTANȚA

  • 57. Consiliul Județean Constanța
  • 58. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța
  • 59. Inspectoratul de Poliție din Constanța

DÂMBOVIȚA

  • 60. Primăria municipiului Târgoviște

DOLJ

  • 61. Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova
  • 62. Muzeul de Artă din Craiova
  • 63. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

GALAȚI

  • 64. Consiliul Județean Galați

GORJ

  • 65. Primăria municipiului Târgu Jiu
  • 66. Facultatea de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuși
  • 67. Rectoratul Universității Constantin Brâncuși
  • 68. Clădirea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” – proiecție film 112

HARGHITA

  • 69. Inspectoratul de Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita
  • 70. Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc
  • 71. Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc
  • 72. Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc
  • 73. Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni

HUNEDOARA

  • 74. Cetatea Devei
  • 75. Primăria Deva
  • 76. Colegiul Național „Decebal” din Deva
  • 77. Teatrul Municipal Hunedoara
  • 78. Cetatea Orăștiei

IALOMIȚA

  • 79. Spitalul Județean de Urgență Slobozia

IAȘI

  • 80. Palatul Culturii din Iași
  • 81. Primăria municipiului Iași
  • 82. Casa de Cultură a Studenților, Iași
  • 83. Hotelul Unirea Iași
  • 84. Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași
  • 85. Academia Română – filiala Iași
  • 86. Ateneul Național din Iași
  • 87. Ateneul Național din Iași – Sala „Unirea”
  • 88. Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași
  • 89. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihak”
  • 90. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
  • 91. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
  • 92. Panouri publicitare United România – difuzare spot campanie 112
  • 93. Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iași
  • 94. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Iași
  • 95. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași
  • 96. Aeroportul Iași – difuzare spot campanie 112
  • 97. Direcția Județeană de Mediu Iași
  • 98. Panouri publicitare Euromedia Romania – difuzare spot campanie 112
  • 99. Palas Mall – difuzare spot campanie 112

MARAMUREȘ

  • 100. Primăria municipiului Baia Mare
  • 101. Clădirea monument „Turnul Ștefan”
  • 102. Podul pietonal din Baia Mare

MEHEDINȚI

  • 103. Palatul Culturii Teodor Costescu, din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin
  • 104. Sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

MUREȘ

  • 105. Primăria municipiului Târgu-Mureș
  • 106. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș
  • 107. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș

NEAMȚ

  • 108. Primăria municipiului Piatra Neamț
  • 109. Primăria municipiului Roman
  • 110. Primăria orașului Târgu Neamț
  • 111. Palatul Administrativ al județului Neamț
  • 112. Teatrul Tineretului Piatra Neamț
  • 113. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț
  • 114. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț
  • 115. Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț
  • 116. Centrul Militar Județean Neamț
  • 117. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Neamț

OLT

  • 118. Consiliul Județean Olt
  • 119. Prefectura județului Olt
  • 120. Primăria municipiului Slatina
  • 121. Primăria municipiului Caracal
  • 122. Teatrul Național Caracal
  • 123. Biblioteca Națională „Virgil Carianopol” Caracal

PRAHOVA

  • 124. Palatul Administrativ din Ploiești
  • 125. Palatul Culturii din Ploiești

SĂLAJ

  • 126. Consiliul Județean Sălaj

SIBIU

  • 127. Primăria municipiului Sibiu
  • 128. Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu

SUCEAVA

  • 129. Primăria municipiului Suceava
  • 130. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

TELEORMAN

  • 131. Primăria municipiului Roșiori de Vede
  • 132. Primăria orașului Videle
  • 133. Monumentul Eroilor din Videle
  • 134. Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria
  • 135. Casa de cultură Roșiori de Vede

TIMIȘ

  • 136. Palatul administrativ din Timișoara

TULCEA

  • 137. Monumentul de mozaic Piață Civică, Tulcea
  • 138. Monumentul Independenței din Tulcea

VÂLCEA

  • 139. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea
  • 140. Locație Bulevardul Mihai Eminescu - difuzare spot campanie 112
  • 141. Ecrane pasaj pietonal Calea lui Traian - difuzare spot campanie 112
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

FOTO: O firmă care a împrăștiat asfalt frezat pe o stradă neasfaltată din Aiud, amendată de Poliția Locală
evaluare nationala
Educațieacum 32 de minute

Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 au fost publicate. Când vor avea loc şi la ce materii
Evenimentacum O oră

Clădiri din Alba și din țară, iluminate în roșu miercuri seara, de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare. Precizări OFICIALE de la ANAF
Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 4 ore

VIDEO: Mica recalculare a pensiilor în județul Alba. Câte cereri sunt nerezolvate și care este prioritatea zero a Casei de Pensii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum o zi

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 3 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum 7 ore

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Evenimentacum 20 de ore

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 4 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Actualitateacum 23 de ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

evaluare nationala
Educațieacum 32 de minute

Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 au fost publicate. Când vor avea loc şi la ce materii
5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună
Educațieacum 8 ore

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Mai mult din Educatie