FOTO: O firmă care a împrăștiat asfalt frezat pe o stradă neasfaltată din Aiud, amendată de Poliția Locală

Serviciul Poliția Locală Aiud a sancționat contravențial miercuri cu suma de 2.000 lei o societate comercială pentru efectuarea unor lucrări de intervenție pe o stradă din municipiu, fără a deține autorizație și fără acordul primăriei.

Potrivit reprezentanților Primăriei Aiud, lucrările nu au fost executate la solicitarea sau cu aprobarea instituției.

„Societatea în cauză a utilizat material rămas de la o altă lucrare și a intervenit din proprie inițiativă pe respectiva stradă, fără a respecta procedurile legale obligatorii”, au mai transmis reprezentanții Primăriei.

