Cod galben de ceață în județul Alba: Localitățile vizate. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Cod galben de ceață în județul Alba: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață, 13 noiembrie, o alertă Cod galben de ceață valabilă pentru mai multe localități din județele Alba și Sibiu.

Atenționarea este valabilă în intervalul orar 06:00 – 09:00, potrivit informării transmise de ANM.

Meteorologii avertizează că ceața va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, fenomen care poate afecta semnificativ traficul rutier.

În județul Alba, sunt vizate localitățile: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Daia Română, Stremț, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Noșlac, Gârbova, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana și Doștat.

În județul Sibiu, avertizarea vizează zonele Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Gura Râului, Racovița, Orlat, Poiana Sibiului, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Șura Mică, Boița, Tilișca, Poplaca și Apoldu de Jos.

Autoritățile recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească luminile de ceață și să evite depășirile riscante, întrucât ceața poate fi densă, mai ales în zonele joase, de câmpie și pe văi.

Avertizarea este emisă de Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud și face parte din seria atenționărilor nowcasting, actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

