Cod Galben de frig în Alba și mare parte din țară. Temperaturile vor coborî până la minus 18 grade Celsius. Recomandările ISU Alba

Județul Alba și toată jumătatea de Nord a țării se află în weekend sub incidența unui Cod Galben de ger (temperaturi extrem de scăzute pe întreg teritoriul județului) și viscol.

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților.

Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Cod Galben de frig în Alba: Recomandări ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba a anunțat că a luat măsuri suplimentare de monitorizare și intervenție în contextul avertizărilor meteorologice ce va intra în vigoare în perioada 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00.

​Având în vedere temperaturile deosebit de scăzute și ISU Alba recomandă cetățenilor:

Să evite deplasările pe distanțe lungi, în special în zonele afectate de viscol, decât dacă acestea sunt strict necesare;

În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru condiții de iarnă, aveți rezervorul plin, pături, apă și telefonul încărcat;

Purtați îmbrăcăminte adecvată temperaturilor exterioare și evitați expunerea prelungită la frig.

Pentru prevenirea cazurilor de hipotermie și protejarea vieții, pompierii militari din cadrul ISU Alba vor executa misiuni de patrulare pe parcursul întregii nopți pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate din cauza gerului.

Persoanele identificate vor fi transportate la centrele de permanență sau adăposturile sociale puse la dispoziție de autoritățile locale, pentru a beneficia de adăpost și îngrijire.

Rugăm cetățenii să acorde o atenție sporită persoanelor aflate în proximitatea lor și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 dacă observă persoane fără adăpost sau persoane aflate în stare de pericol din cauza condițiilor meteorologice;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie cu întreg efectivul pregătit să intervină pentru gestionarea oricărei situații de urgență. Informații despre modul de comportare în cazul fenomenelor meteo extreme pot fi obținute prin aplicația DSU sau pe platforma fiipregatit.ro.

