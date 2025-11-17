Cod Galben de vreme rea în Alba și alte județe din țară: Rafale puternice de vânt. Cât va fi în vigoare avertizarea meteorologilor

Meteorologii au emis o avertizare meteo de vreme rea, avertizare valabilă până în data de 18 noiembrie, la ora 6.00. Vizate de avertizarea meteo sunt mai multe județe din țară.

Este vorba un Cod Galben de vânt puternic, care se va resimți, în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50-60 de kilometri la oră și izolat de 70 kilometri la oră.

În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 kilometri la oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi rafale de 90- 120 kilometri la oră.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News