Câmpeni

Cod portocaliu de inundații pe râuri din județul Alba. Sunt vizate creșteri importante de debite pe anumite pârâuri din Apuseni

Publicat

acum 4 secunde

Hidrologii au emis, duminică seara, o avertizare cod portocaliu de inundații pe râurile din bazinele hidrografice Sălciuța, Poșaga și Ocoliș (afluenți ai râului Arieș), valabilă până la miezul nopții.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), până la ora 24:00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici.

Pot exista posibile efecte severe de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de inundații pe râurile din bazinele hidrografice Sălciuța, Poșaga și Ocoliș (afluenți ai râului Arieș), județul Alba, transmite Agerpres.

Zona se află și sub cod portocaliu de furtuni.

