Connect with us

Eveniment

Cod Roșu și Portocaliu de vânt puternic în zona de munte din Alba. Meteorologii au prelungit avertizările de vreme severă

Publicat

acum O oră

Meteorologii au prelungit luni dimineața avertizările Cod Roșu și Cod Portocaliu de vânt puternic valabile în zona de munte a județului Alba. Sunt preconizate vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

Până la ora 10:00, zona de munte de peste 1800m  din județul Alba se află sub avertizare Cod Roșu.

De asemenea, tot până la ora 10:00 este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic ce vizează zona de munte a județului Alba , respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți,

Se va semnala vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

ISU Alba, recomandări pentru populație

  • Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
  • Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
  • Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;
  • Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.
  • Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Reprezentanții ISU Alba reamintesc că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 57 de minute

Expert: Facturi mai mari la gaze anul viitor, dacă autoritățile nu iau măsuri. Expiră schema de plafonare
Evenimentacum O oră

Cod Roșu și Portocaliu de vânt puternic în zona de munte din Alba. Meteorologii au prelungit avertizările de vreme severă
pompieri
Uncategorizedacum O oră

INCENDIU la Almașu Mare. O locuință a fost mistuită de flăcări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 5 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 57 de minute

Expert: Facturi mai mari la gaze anul viitor, dacă autoritățile nu iau măsuri. Expiră schema de plafonare
Economieacum 2 zile

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 5 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 2 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop pentru săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie 
Evenimentacum 12 ore

Horoscop pentru săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie. Ce transmit astrele, la trecerea dintre ani
Evenimentacum 14 ore

VIDEO: Fondatorul Centrului ”Maria Beatrice” din Alba Iulia, Sebastian Onac, printre finaliștii campaniei ”Omul Anului”, la TVR
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 17 ore

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

pat pentru pacienti cu arsuri, arsi, spital
Actualitateacum 16 ore

Ministrul Sănătății: De anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România
super-gripa
Evenimentacum 23 de ore

Super - gripa care circulă în România: Care sunt simptomele tulpinei gripale A(H3N2), subclada K și cum se tratează
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 6 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie