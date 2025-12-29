Cod Roșu și Portocaliu de vânt puternic în zona de munte din Alba. Meteorologii au prelungit avertizările de vreme severă

Meteorologii au prelungit luni dimineața avertizările Cod Roșu și Cod Portocaliu de vânt puternic valabile în zona de munte a județului Alba. Sunt preconizate vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

Până la ora 10:00, zona de munte de peste 1800m din județul Alba se află sub avertizare Cod Roșu.

De asemenea, tot până la ora 10:00 este în vigoare o avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic ce vizează zona de munte a județului Alba , respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți,

Se va semnala vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

ISU Alba, recomandări pentru populație

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.

Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Reprezentanții ISU Alba reamintesc că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

