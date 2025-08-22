Colectare de borcane goale la ”Roboțelul Binelui”, în Cugir și Sebeș. Inițiativă în sprijinul proiectelor umanitare Crucea Roșie

O inițiativă menită să vină în sprijinul proiectelor umanitare derulate de Crucea Roșie Filiala Alba se desfășoară la Sebeș și Cugir. Persoanele care aduc borcane folosite, goale și curate, pot contribui astfel la binele comunității.

”Borcane goale? Ce faci cu ele? De cele mai multe ori ajung la gunoi sau într-o debara în care adună praf.

Hai să îți dăm o misiune: transformă borcanele în fapte bune! Colectează borcanele și adu-le apoi la Roboțelul Binelui, singura stație de colectare care le acceptă!

Ce primește Roboțelul Binelui?

Borcane de până la 800 de grame, curate și spălate, fără capac.

Sticle, PET-uri și doze de aluminiu, cu sau fără sigla SGR.

Nu uita că pentru fiecare ambalaj donat, Star Assembly și Star Transmission, companiile care sponsorizează proiectul, oferă o donație pentru Crucea Roșie Română Filiala Alba. Astfel, prin gestul tău, ajuți la finanțarea proiectelor umanitare, educaționale și de promovare a sănătății.

Sună bine, nu-i așa?

Hai la Roboțelul Binelui în Alba Iulia (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor), în Sebeș (Piața Agroalimentară) și în Cugir (în parcarea de lângă UM Cugir)”, este mesajul inițiatorilor.

