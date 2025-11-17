Comisia Europeană vrea să introducă o taxă pentru alimentele procesate nesănătoase

Comisia Europeană propune introducerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de DPA.

În document, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru o obiceiuri alimentare mai sănătoase, scrie Agerpres.

Autorii au scris că „o microtaxă la nivelul întregii UE” poate menține prețurile stabile și produce schimbări în comportamentul consumatorului fără a provoca daune financiare excesive.

Producătorii ar fi motivați să-și facă produsele mai sănătoase. Veniturile din taxe ar urma să fie folosite exclusiv pentru programe de promovare a unei vieți sănătoase la nivelul întregii UE.

Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Uniunea Europeană, cu peste 1,7 milioane de decese anual. Costul economic este de 280 miliarde de euro pe an.

Există dovezi care leagă consumul ridicat de alimente ultra-procesate de o creștere a riscului de obezitate, diabet și boli metabolice, conform sursei citate.

Pe lângă taxe, planul sanitar prevede de asemenea modernizarea legislației de control al tutunului până în 2027 și introducerea unui sistem de rating la nivelul întregii UE pentru alimentele procesate.

Comisia Europeană își propune să reducă mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare cu 20% până în 2035 prin intermediul a diverse inițiative.

sursa: Agerpres

