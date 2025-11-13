Compania aeriană Ryanair a eliminat biletele tipărite pe hârtie. Ce trebuie să știe călătorii

Compania aeriană Ryanair a eliminat biletele tipărite pe hârtie. Ryanair solicită ca pasagerii să folosească tichetele de îmbarcare digitale din aplicația sa, eliminând complet biletele tipărite pe hârtie.

„Nu mai acceptăm bilete de îmbarcare tipărite. Trebuie să descarci aplicația Ryanair pentru a accesa biletul de îmbarcare digital” au transmis reprezentanții companiei.

Biletele de îmbarcare digitale în aplicația Ryanair înseamnă:

Actualizări în timp real ale biletului de îmbarcare digital pentru a minimiza perturbările

Documentație de călătorie salvată pentru check-in simplu

Acces la funcții precum Asistent de călătorie, actualizări în timp real ale zborurilor și comandă la scaun

Compania aeriană Ryanair a eliminat biletele tipărite pe hârtie. Cum funcționează?

Potrivit companiei, clienții trebuie să efectueze check-in-ul online pe Ryanair.com sau în aplicația Ryanair înainte de a ajunge la aeroport.

După check-in, biletul de îmbarcare digital va apărea automat în aplicația Ryanair.

Biletul de îmbarcare digital trebuie prezentat la controlul de securitate din aeroport și la poarta de îmbarcare pentru zbor.

Ce se întâmplă dacă îmi pierd smartphone-ul sau tableta?

Dacă un client a efectuat deja check-in-ul online și a pierdut smartphone-ul sau tableta, acesta va primi un bilet de îmbarcare gratuit la aeroport.

Ce se întâmplă dacă smartphone-ul sau tableta rămân fără baterie înainte de controlul de securitate aeroportuară?

Dacă un client a efectuat deja check-in-ul online și smartphone-ul sau tableta sa rămân fără baterie, acesta va primi un bilet de îmbarcare gratuit la aeroport.

Ce se întâmplă dacă îmi pierd telefonul/tableta (sau rămân fără baterie) după controlul de securitate, dar înainte de îmbarcare?

Dacă un client a efectuat deja check-in-ul online și își pierde smartphone-ul sau tableta (sau rămân fără baterie), detaliile acestuia sunt deja în sistemul companiei și v-a fi asistat la poarta de îmbarcare.

Dar pasagerii care nu au un smartphone sau o tabletă?

Dacă pasagerii nu au un smartphone sau o tabletă, dacă au efectuat deja check-in-ul online înainte de a sosi la aeroport, vor primi un bilet de îmbarcare gratuit la aeroport.

Vor exista în continuare ghișee de check-in la aeroporturi?

Reprezentanții companiei au transmis că vor avea check-in și ghișee de bilete la toate aeroporturile.

Se va percepe în continuare o taxă de reemitere a biletului de îmbarcare?

Datorită biletului de îmbarcare digital, taxele de reemitere vor dispărea atât timp cât clienții au efectuat check-in-ul online înainte de a sosi la aeroport.

Ce se întâmplă dacă rețeaua Wi-Fi a aeroportului este slabă sau nu am date mobile?

După ce a fost efectuat check-in-ul online, biletul de îmbarcare digital va fi disponibil offline în aplicația Ryanair.

Ce se întâmplă dacă nu efectuez check-in-ul online înainte de a ajunge la aeroport?

Clienții companiei care nu efectuează check-in-ul online înainte de a ajunge la aeroport vor trebui să plătească taxa de check-in la aeroport.

Pasagerii care ignoră să facă check-in online pot obţine la aeroport tichete de îmbarcare, pentru o taxă care variază de la 30 euro în Spania şi 40 euro în Austria, la 55 euro în alte state membre UE şi în Marea Britanie.

sursa: ryanair.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News