Economie

Publicat

acum O oră

Companiile de stat cu datorii la buget nu pot majora indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație și ale directorilor.

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede că operatorii economici cu datorii restante la buget nu pot programa majorarea remunerațiilor fixe ale membrilor consiliilor de administrație executivi și neexecutivi, ale consiliilor de supraveghere, ale directorilor și ale membrilor directoratului.

Proiectul completează Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

”La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor și, după caz, la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici care au înregistrat datorii restante față de bugetul general consolidat la sfârșitul anului precedent nu pot programa majorarea remunerațiilor fixe ale membrilor consiliului de administrație executivi și neexecutivi, ale membrilor consiliului de supraveghere, ale directorilor, ale membrilor directoratului, după caz, față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale”, prevede proiectul.

De asemenea, conducătorii autorităților publice centrale și locale, la care statul român sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară la operatorii economici, au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în adunarea generală a acționarilor sau în consiliile de administrație, după caz, pentru a duce la îndeplinire aceste prevederi.

Măsurile dispuse de reprezentanții legali în adunările generale ale acționarilor sau, după caz, măsurile consiliilor de administrație sunt obligatorii pentru membrii consiliului de administrație executivi și neexecutivi, membrii consiliului de supraveghere, directori și membrii directoratului.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este for decizional.

