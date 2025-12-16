Actualitate
Comuna Jidvei: anunț de participare la licitație publică privind concesionarea de bunuri
Dcumentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Actualitateacum 3 secunde
Comuna Jidvei: anunț de participare la licitație publică privind concesionarea de bunuri
Blajacum 6 minute
Bărbat din Blaj, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a încălcat un ordin de protecție
Evenimentacum 22 de minute
Caz de trichineloză depistat la un porc sacrificat într-o gospodărie din Alba. În ce localitate a fost descoperit. Precizări DSVSA
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum 4 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună
VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni
FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA
Administrațieacum o zi
Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum 2 zile
Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE
Evenimentacum 5 ore
VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Evenimentacum 21 de ore
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, adoptată de Senat cu sprijinul parlamentarilor PSD
Mai mult din POLITICĂ
Evenimentacum 3 ore
Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum 4 ore
VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE
Evenimentacum 2 ore
Modificări la reevaluarea permisului auto pentru persoanele cu handicap. Abuzuri semnalate și ce schimbări anunță ANPDPD
Actualitateacum 16 ore
Botoxul, utilizat cu succes în tratamentul AVC. Administrarea toxinei este gratuită pentru recuperarea medicală a pacienților
Mai mult din SĂNĂTATE