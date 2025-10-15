Connect with us

Concert extraordinar de vioară la Palatul Principilor din Alba Iulia, în Sala Dietei. Accesul este gratuit

Publicat

acum 2 ore

La Palatul Principilor din Alba Iulia,va avea loc, miercuri, un concert extraordinar de vioară. Evenimentul este organizat cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Alba Iulia.

”103 locuri pregătite pentru voi în Sala Dietei, la Palatul Principilor, pentru un concert extraordinar de vioară, care să onoreze momentul.

Maestrul Liviu Prunaru și vioara sa magică sunt garanția supremă pentru o oră memorabilă”, transmit reprezentanții instituției.

Concertul începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 18.00, la Sala Dietei de la Palatul Principilor. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

