Eveniment

Condamnare la cinci ani distanță de la falsificarea unui document, într-o licitație, la o primărie din Alba. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum O oră

Administratorul unei firme a fost condamnat la aproape cinci ani distanță de la momentul în care i-a spus unei angajate a Primăriei Vințu de Jos să falsifice un document pentru o licitație. 

Este un caz relativ minor, pentru care magistrații Judecătoriei Alba Iulia au avut nevoie de aproape cinci ani pentru a-l rezolva. Mai pe scurt a fost vorba despre un dosar de fals material în înscrisuri oficiale. 

Mai exact, inculpatul din dosar i-a spus unei angajate a primăriei să redacteze un document în care să aibă o mențiune un plus, document cu care firma să câștige o licitație. o licitație pentru contractul de deszăpezire pe raza primăriei Vințu de Jos.

În document s-a trecut o mențiune că firma care câștigă va putea folosi la utilaj lama primăriei care are cauciuc.

La cinci ani distanță de la comiterea faptei, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o primă decizie în acest caz.

Ce au reținut magistrații

În actul de sesizare s-a reţinut, în esență că, în cursul lunii ianuarie 2021, inculpatul i-a solicitat numitei angajatei a Primăriei Vințu de Jos, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să redacteze un înscris similar cu înscrisul înregistrat la Primăria comunei Vințu de Jos reprezentând oferta depusă de S.C. Johny Mistique S.R.L în baza căreia a câștigat licitația privind lucrări de deszăpezire, în care să introducă un alineat nou, având următorul conținut:

„La utilaj se va folosi lama primăriei deoarece conține cauciuc în partea de jos, pentru a nu deteriora drumul sau capacele de canal.

Apoi să-l înregistreze sub același număr, iar în final, după ce înscrisul a fost întocmit, înregistrat și semnat, la solicitarea aceluiași inculpat, la rubrica Prestator, de către în calitate de administrator al S.C. Johny Mistique S.R.L, inculpatul l-a depus la dosarul de achiziții al Primăriei Vințu de Jos înlocuind înscrisului original, scopul urmărit fiind acela de a conferi caracter legal faptei de folosire, anterior falsificării înscrisului, a unei lame prevăzute cu cauciuc aparținând primăriei, atașate pe utilajul cu care s-a efectuat deszăpezirea.

Ce decizie au luat judecătorii

În fața instanței, bărbatul a evidențiat faptul că nu a fost comis nici un prejudiciu prin acțiunea sa și că mai mult de atât a trecut o perioada foarte mare de timp de la comiterea faptei.

În data de 17 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia l-au condamnat pe bărbat la un an de închisoare cu suspendare. De asemenea a mai fost obligat la 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

sursă foto: arhiva alba24.ro rol ilustrativ.

Etichete:
Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

