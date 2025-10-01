Congres național AUR la Alba Iulia: Suveraniștii lui George Simion își vor alege noua conducere a partidului

Partidul suveranist cu valențe extremiste AUR organizează la Alba Iulia un congres național. Mai exact la Alba Iulia vor ajunge membri de partid din toate filialele României.

Este primul congres național al partidului după ce George Simion a pierdut alegerile prezidențiale în fața actualului președinte al României, Nicușor Dan.

De asemenea în luna aprilie, înainte de alegeri, AUR l-a pierdut și pe vicepreședintele Claudiu Târziu. Va fi primul congres național la care acesta nu participă.

În cadrul congresului, George Simion va încerca să își convingă colegii pentru a-l revalida în funcția de președinte al partidului. Asta după ce din ce în ce mai multe voci au criticat modul în care Simion conduce partidul.

Potrivit organizatorilor ”congresul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor.

Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, au transmis reprezentanții AUR într-un comunicat de presă.

