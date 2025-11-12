Controale de amploare pe drumurile din Alba. Polițiștii au dat zeci de amenzi pentru viteză

Acțiune, pe raza județului Alba, pentru combaterea încălcării regimului legal de viteză și menținerea unui trafic rutier în siguranță.

Polițiștii rutieri din județul Alba au organizat miercuri o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului, în vederea combaterii încălcării regimului legal de viteză.

De asemenea, acțiunea a vizat și creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul conducătorilor de autovehicule înmatriculate în alte state.

În cadrul acțiunii, au fost constatate 57 de abateri de natură contravențională, dintre care 50 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 7 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.562 de lei.

Ca de fiecare dată, polițiștii au fost prezenți în zonele cu trafic intens și au purtat discuții cu cei care dețin permis de conducere, oferindu-le recomandări privind respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

