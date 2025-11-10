”Costuri ascunse” la Cardul de Credit: ce câștigi și ce pierzi. Ghid practic pentru a-l folosi fără să intri în datorii

Cardul de credit este, pentru mulți români, un instrument financiar modern și util. Îți oferă acces la bani atunci când ai nevoie, poți plăti în rate fără dobândă și beneficiezi de perioade în care nu plătești nimic în plus.

Totuși, cardul de credit nu este același lucru cu un card de debit (cel pe care îți intră salariul). În spatele lui se află o linie de credit, adică bani împrumutați de la bancă. Iar dacă nu știi exact cum funcționează, poți ajunge să plătești mai mult decât ai crezut.

Cardul de credit poate fi un aliat financiar dacă este folosit responsabil. Îți oferă flexibilitate, siguranță și chiar beneficii. Dar dacă pierzi controlul asupra plăților, poate deveni o datorie costisitoare.

Adevărul este simplu: nu cardul e problema, ci modul în care îl folosești.

Cum funcționează un card de credit

Banca îți oferă o limită de credit – de exemplu, 5.000 de lei. Poți folosi această sumă pentru cumpărături, plăți online sau, uneori, retrageri de numerar.

Spre deosebire de un împrumut clasic, banii pe care îi returnezi devin din nou disponibili. Dacă cheltuiești 1.000 de lei și îi pui la loc luna următoare, ai din nou limita întreagă.

Dacă plătești integral până la data scadentă, nu se percepe dobândă (așa-numita „perioadă de grație”). Dacă lași o parte neplătită, banca îți va calcula dobândă pentru toată suma folosită.

Avantajele cardului de credit

1. Perioada fără dobândă

Cele mai multe carduri oferă o perioadă între 45 și 59 de zile fără dobândă pentru cumpărături. Asta înseamnă că poți cumpăra azi, iar dacă achiți toată suma până la data scadentă (de regulă pe 25 ale lunii următoare), nu plătești nimic în plus.

Exemple:

Banca Transilvania (BT STAR Forte) – până la 55 zile fără dobândă, dacă rambursezi integral suma până la scadență (dobândă standard: 24%/an dacă rămâne sold).

BCR George Card – până la 55 zile fără dobândă pentru plăți la comercianți, dobândă standard 28%/an.

Raiffeisen Standard – până la 56 zile fără dobândă, apoi dobândă 25%/an.

BRD – până la 55 zile pentru cumpărături, dobândă 26%/an după termen.

CEC Bank – până la 59 zile fără dobândă, apoi dobândă variabilă (IRCC + 14,42%, adică peste 20%/an).

Este util dacă: îți gestionezi bine bugetul și plătești integral suma folosită, lunar.

2. Rate fără dobândă la parteneri

Poți împărți sumele mari în rate egale fără dobândă la magazinele partenere băncii. Este o metodă bună de obținere a unui credit bancar pentru achiziții planificate: electrocasnice, bilete de avion, tratamente medicale etc.

Exemple:

BT și BCR: până la 12 rate fără dobândă la parteneri (eMAG, Dedeman, Altex, rețele medicale etc.).

BRD și Raiffeisen: 6–12 rate fără dobândă la comercianți din rețea.

CEC: până la 24 rate fără dobândă, inclusiv online.

Este util dacă: vrei să cumperi ceva mai scump, dar nu vrei să-ți afectezi economiile.

3. Recompense și puncte

Unele carduri oferă beneficii suplimentare:

BT STAR Forte: puncte STAR care se transformă în reduceri la cumpărături.

Raiffeisen eMAG: 2% puncte bonus pentru cumpărături la eMAG.

Revolut Credit: uneori oferă cashback între 0,1% și 1% la tranzacții.

Este util dacă: faci des cumpărături la partenerii băncii.

4. Siguranță sporită la cumpărături

Cardul de credit oferă protecție suplimentară la plăți online. În caz de fraudă sau comandă greșită, banca poate returna banii, fără ca fondurile proprii să fie afectate direct.

Este util dacă: faci frecvent cumpărături online sau călătorești.

Cardul de credit: Riscuri și costuri ascunse

1. Dobânzi mari după perioada de grație

Dacă nu plătești integral suma, dobânda începe să se aplice din ziua cumpărăturii – nu din ziua scadenței.

Dobânzile sunt mari: între 20% și 30% pe an, în funcție de bancă.

Atenție: o întârziere de doar câteva zile poate genera costuri de zeci sau sute de lei, mai ales dacă suma este mare.

2. Retragerile de numerar – cele mai scumpe operațiuni.

Cardurile de credit nu sunt făcute pentru scos bani cash. Retragerile de la bancomat nu beneficiază de perioadă fără dobândă, iar costurile sunt ridicate:

BT: comision 1% (min. 2,5 lei) + dobândă 24%/an.

BCR: comision 2% + dobândă 24%/an.

I

I NG: comision 3% + dobândă 23%/an.

Atenție: pentru 1.000 lei retrași, poți ajunge să plătești peste 100 lei în comisioane și dobândă într-o lună.

3. Comisioane de administrare pentru cardurile de credit

Chiar dacă nu folosești cardul, unele bănci percep taxe anuale:

BT STAR Forte: 25 lei/an.

BCR: 45 lei/an.

BRD Gold: 150 lei/an.

Atenție: dacă nu folosești cardul constant, poate fi mai avantajos să îl închizi.

4. Risc de supraîndatorare

Pentru că banii rambursați devin imediat disponibili, tentația de a cheltui din nou este mare. Așa apare cercul vicios: folosești limita, plătești minimul, banca îți percepe dobândă, iar datoria crește lent, dar sigur.

Sfaturi practice pentru a folosi corect cardul de credit

Plătește integral suma folosită, înainte de scadență.

Evită retragerile de numerar. Sunt cele mai costisitoare.

Folosește cardul doar pentru cumpărături planificate sau urgențe.

Verifică lunar extrasul de cont și data scadentă.

Alege cardul în funcție de stilul tău de viață: unul cu puncte dacă faci multe cumpărături, unul simplu dacă îl folosești rar.

