Economie

Costurile cu Poșta pentru plata pensiilor cash sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru viramente pe card. Declarație ministru

Publicat

acum 30 de secunde

Costurile cu Poșta pentru plata pensiilor cash sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru viramente pe card.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra diferențelor mari de costuri suportate de Casa Națională de Pensii pentru plata pensiilor prin Poșta Română, comparativ cu varianta viramentelor bancare.

Potrivit acestuia, pentru jumătate dintre pensionarii care aleg să primească banii cash, costurile cu poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare plătite pentru pensiile virate pe card.

„Ideea noastră este, și trebuie să o spun de la bun început, de a nu obliga pe nimeni.

Nu sunt adeptul măsurilor restrictive și al îngrădirii libertăților cetățenilor, dar cred că trebuie să încurajăm din ce în ce mai mulți pensionari să opteze pentru această variantă, care este mai rapidă și fără mari bătăi de cap din punct de vedere organizatoric”, a declarat Florin Manole la România TV.

În prezent, aproximativ jumătate dintre pensionari își primesc pensiile pe card, iar ministrul spune că obiectivul este ca tot mai mulți să fie convinși să aleagă această soluție modernă și eficientă.

