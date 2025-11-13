Connect with us

Creșterea impozitului pe dividende de la 1 ianuarie 2026: Ce fac companiile pentru a evita să plătească suma întreagă

Publicat

acum 24 de secunde

Creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16% de la 1 ianuarie 2026, determină tot mai multe companii românești să distribuie acționarilor profiturile reportate, înainte de finalul anului.

Mișcarea era așteptată și a fost anticipată de un sondaj al Confederației patronale IMM România, potrivit informațiilor Termene Business Hub.

Conform acestui sondaj, 45,4% dintre antreprenori au declarat că vor retrage în 2025 toate dividendele neacordate în ultimii ani.

În luna iulie 2025, premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului pentru primul pachet fiscal, devenit legea 141/2025, care prevede majorarea TVA, creșterea impozitului pe dividende și alte modificări fiscale.

Confederația patronală IMM România a realizat un sondaj cu răspuns multiplu în rândul a 2.000 de antreprenori.

45,4% dintre aceștia au declarat că vor retrage în 2025 toate dividendele neacordate în ultimii ani, în timp ce 41,5% au spus că vor amâna retragerea dividendelor începând cu 1 ianuarie 2026 în așteptarea scăderii impozitării.

Un procent de 29,7% au bifat că intenționează să își mute afacerea în alt stat UE, însă acest lucru este destul de greu, în condițiile în care, cu excepția câtorva paradisuri fiscale, taxele sunt și mai mari.

