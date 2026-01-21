Cum a ajuns să fie cercetat pentru evadare un bărbat din Alba Iulia, după ce polițiștii l-au căutat acasă. Ce s-a întâmplat

Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, după ce a fost căutat de oamenii legii la domiciul său, dar nu a fost găsit. Mai exact, bărbatul era în arest la domiciliu, fiind plasat încă din data de 22 decembrie, după ce a săvârșit mai multe furturi.

Marți, 20 ianuarie 2026, în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat o vizită inopinată la adresa bărbatului și au constatat că acesta nu se afla la locuința stabilită de instanța de judecată.

Drep urumare, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evadare.

Cercetările sunt continuate, au transmis reprezentații IPJ Alba.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

