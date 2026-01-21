Bărbat din Alba, condamnat la închisoare pentru trafic de migranți. Cât va sta după gratii

Un bărbat din Alba a fost condamnat la închisoare pentru trafic de migranți. Acesta a fost transportat, marți, la penitenciar. Are de executat o pedeapsă după gratii de 4 ani și 6 luni.

Potrivit IPJ Alba, marți, 20 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Ohaba.

Acesta avea mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 20 ianuarie 2026, de către Tribunalul Alba.

Vezi și VIDEO: 15 traficanți de migranți, condamnați de Tribunalul Alba. Metoda periculoasă prin care treceau frudulos străinii granița

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de migranți în formă continuată.

A fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

