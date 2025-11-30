Connect with us

Cum va fi VREMEA la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională. Prognoza meteo pe ore

Publicat

acum 4 secunde

Cum va fi VREMEA la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională. Meteorologii anunță cer mai mult noros, luni, cu variații de temperatură între 3 și 6 grade. Nu sunt prognozate deocamdată precipitații, însă sunt posibile condiții de ceață.

VREMEA la Alba Iulia – 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională

La primele ore ale dimineții (orele 5.00-7.00), temperatura va fi de 3 grade, iar cerul va fi acoperit de nori.

VEZI ȘI: PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

Aceleași condiții meteo se vor păstra până în jurul orei 11.00, când maximele urcă la 4 grade Celsius.

Vezi Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba. Condiții meteo de Ziua Națională și Moș Nicolae

La orele 13.00-14.00 vor fi circa 5 grade, iar cele mai mari temperaturi ale zilei vor fi în intervalul orar 15.00-16.00: maximă de 6 grade (resimțită la maximum 7 grade). Cerul rămâne noros.

Temperaturile coboară la 5 grade Celsius după ora 17.00 și vor rămâne la acest prag până seara târziu (ora 23.00).

Ultimele articole pe alba24
