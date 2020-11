Cum vor fi calculate MEDIILE fără TEZE în acest an școlar. Explicații de la ministrul Educației, Monica Anisie

(P) În urmă cu aproape un an, în decembrie 2019, am preluat mandatul de secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), primind în coordonare Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), instituție care gestionează plata tuturor beneficiilor sociale în România.

Am găsit o instituție cu oameni de calitate, buni profesioniști, dar care nu primise de la guvernele anterioare pârghiile necesare pentru a-și ridica nivelul de eficiență în relația cu cetățenii.

La prima întâlnire pe care am avut-o cu directorii de AJPIS-uri din țară, mulți dintre ei mi-au spus deschis că instituția a fost mereu tratată ca “Cenușăreasa” Ministerului. De ce? Nu am să înțeleg niciodată, dar am constatat foarte repede că aveau dreptate.

Am găsit o instituție care aștepta zile întregi ca documentele de plată pentru alocații, indemnizații de handicap sau indemnizații pentru creșterea copilului să ajungă de la Trezoreria națională la cele județene cu TRENUL. În acel moment mi-am pus pe bună dreptate întrebarea dacă suntem în anul 2019 sau în 1970.

Da, așa se mișcau lucrurile în România guvernată de PSD, într-o realitate în care un județ cum e Caraș-Severin primea documentele de plată după 3 zile în care un curier de la poșta specială schimba 2 trenuri-accelerat pentru a ajunge din București la Reșița. Asta, în condiții meteo normale.

În urma discuțiilor pe care le-am avut, în primele zile de mandat, cu ministrul Florin Cîțu, procedurile au intrat rapid în normalul vremurilor și astăzi comunicarea acestor documente se face electronic, câștigând, printr-un simplu ordin de ministru, 3 zile pentru oamenii care așteaptă lună de lună plata drepturilor lor.

Adăugând și un plus de implicare, am reușit să aducem plata alocațiilor și indemnizațiilor pentru creșterea copilului la o dată fixă, data de 8 a lunii, și în același timp să oferim predictibilitate familiilor cu copii din România (anterior guvernării liberale, plata era fie pe data de 14, fie pe 12 sau 13 ale lunii).

Relația cetățean – Agenție Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) avea, în continuare, mare nevoie de digitalizare și simplificare pentru că oamenii pierdeau timp, făcând drumuri inutile pentru a depune documente la sediul instituției, chiar și pentru o schimbare de adresă/titular sau pentru a trece de la plata beneficiilor prin poștă la plata în cont bancar.

Printr-un ordin al ministrului muncii, Violeta Alexandru, am schimbat și pentru astfel de situații comunicarea pe hârtie cu cea electronică, iar astăzi toate AJPIS-urile primesc solicitările pentru modificări în dosarele de beneficii sociale prin intermediul adreselor de mail dedicate.

După primele schimbări, pandemia de Sars-Cov-2 ne-a pus în situația de a urgenta procesul de digitalizare început și în scurt timp am pus la punct comunicarea exclusiv electronică între beneficiar și agenții. Și a funcționat peste așteptări, deși era o abordare nouă și pentru oameni, și pentru instituție.

Odată cu aplicarea noilor măsuri adoptate de Guvern, privind indemnizațiile de șomaj tehnic pentru profesioniști, am avut nevoie de un mecanism mult mai complex, iar soluția pe care am găsit-o, împreună cu cei de la Autoritatea pentru Digitalizarea României, a fost crearea unei platforme online care să permită depunerea solicitărilor pentru toate tipurile de sprijin oferite de MMPS. Așa a apărut portalul aici.gov.ro, cu ajutorul căruia am reușit să plătim rapid 7,2 miliarde de lei către profesioniștii și angajații din România.

Numărul mare de solicitări venite spre AJPIS-uri, a fost motivul pentru a continua căutarea de noi variante care să eficientizeze procedurile și să ușureze încărcătura consistentă de pe umerii angajaților. Am apelat astfel, la roboți software, o soluție IT care a automatizat procesarea cererilor, reușind ca după primele două luni de utilizare, procentul cererilor procesate automat să fie de peste 90%.

Așa am reușit să livrăm sprijinul pentru PFA-uri, actori, avocați, interpreți, etc. în doar 5-6 zile de la depunerea solicitărilor, deși termenul legal era de 10 zile.

Toate aceste lucruri au fost posibile pentru că am înțeles să abordez misiunea ANPIS cu seriozitate și implicare, ascultând întotdeauna feedbackul de la cetățeni, dar și ideile colegilor din agenții. Și iată că în mai puțin de un an, am parcurs etape importante pe drumul digitalizării, de la un trecut cu hârtii și dosare purtate de oameni la agenții, trecând prin varianta poștei electronice și ajungând aproape de viitor, prin folosirea platformelor online și a roboților software.

O spun fără rezerve, ANPIS este astăzi o instituție performantă, iar rezultatul îl văd și îl confirmă oamenii. Mulți politicieni vorbesc despre aducerea instituțiilor în slujba cetățenilor, noi am demonstrat că se poate, concret, limpede, eficient și modern.

Această evoluție ne arată clar cât de mult dăunează ignoranța și nepăsarea și câți ani ne întârzie fiecare lună cu o majoritate parlamentară care acționează cu această abordare. România nu își poate permite să fie mereu în postura de a recupera mâine tot ce au întârziat ieri guverne lipsite de preocupare pentru oameni, ci trebuie să continue construcția, trebuie să continue dezvoltarea începută în noiembrie 2019.

