Cumulul pensie-salariu, condiționat de renunțarea la 85% din pensie. Reguli noi și pentru detașări la stat. Ședință a Coaliției

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 15 minute

Cumulul pensie-salariu, condiționat de renunțarea la 85% din pensie: Coaliția pregătește o ordonanță de urgență care prevede noi reguli pentru detașările în instituțiile publice, precum și interzicerea cumulului pensie–salariu la stat.

Potrivit proiectului care va fi discutat luni seară în coaliția de guvernare, pensionarii care vor să rămână angajați vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie.

Ordonanța de urgență pregătită de Guvern, care urmează să fie discutată în Coaliție (unde ar putea să mai sufere modificări), a fost consultată de Antena 3 CNN.

Documentul vizează inclusiv pensionarii speciali. Toți angajații de la stat pot continua să muncească până la vârsta de 70 de ani.

Este vorba despre personalul plătit din fonduri publice și cel din instituțiile și companiile de stat, precum și din autoritățile de reglementare, care a primit decizia de pensionare și care poate continua activitatea cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cumulul pensie-salariu: în ce condiții se poate lucra

Persoanele vizate pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Prevederile se aplică și în cazul reîncadrării în baza unui nou raport de muncă sau de serviciu.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, angajatorii sunt obligați să înceteze de drept contractele de muncă ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%.

Persoanele alese în funcții publice și cele numite prin hotărâre a Parlamentului pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului, prevedere valabilă și pentru titularii de mandate stabilite prin Constituție.

După adoptarea ordonanței, angajatorii vor avea obligația ca, în termen de 15 zile, să înceteze contractele de muncă ale celor care nu au optat pentru reducerea pensiei cu 85%.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat ar fi trebuit inclusă în al treilea pachet de măsuri de reformă. „Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică.

Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, declara premierul Ilie Bolojan. În trecut au existat mai multe încercări de a introduce această măsură, însă toate au fost blocate de Curtea Constituțională.

Aproximativ 10.000 de persoane, din care o parte relevantă sunt foști militari, cumulează pensia cu salariul la stat.

Majoritatea sunt angajați ca personal contractual pe funcții din diverse instituții publice. La acest moment, cumulul este permis — inclusiv pentru pensii militare de serviciu.

