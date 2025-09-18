Connect with us

Eveniment

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți

Publicat

acum 2 ore

Cupa Florea Grup la tenis de camp revineîntre 19 și 21 septembrie 2025 cu cea de a XI-a ediție. Evenimentul se va desfășura pe terenurile Tenis Pro Lincă, de pe Aleea Sf. Capistrano din Cetatea Alba Carolina.

Organizatorii promit trei zile de competiție, sportivitate și spectacol, într-un cadru prietenos, dar competitiv.

Evenimentul este unul cu tradiție în județul Alba, care aduce împreună jucători amatori și pasionați din întreaga țară.

Ediția de anul acesta își propune să reunească peste 60 de participanți în diverse categorii de vârstă și niveluri de performanță.

Meciurile se desfășoară în grupe de 3-5 echipe, după sistemul „fiecare cu fiecare”.Se joacă două seturi. Dacă scorul este 1-1, se decide prin tiebreak de 10 puncte.

Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinale, apoi se susțin semifinalele 1 și 2, urmate de finală.

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia. Categorii de concurs

Categoriile de concurs pentru 2025 sunt:

  • dublu: nivel 6,5
  • dublu: nivel 8
  • dublu: seniori +65 ani
  • kids sub 12 ani
  • teenager 12-16 ani

Participanții în competiție se vor bucura de trofee, diplome, vouchere și alte surprize pregătite de organizatori.

Publicul va avea parte de meciuri captivante, oportunitatea de a urmări talente locale și persoane pasionate de tenis, într-o atmosferă sportivă autentică. Mai mult, toți concurenții sau spectatorii pot participa gratuit la o tombolă cu premii. Extragerea va avea loc pe teren, înaintea premierii, duminică seara.

Înmânarea premiului este condiționată de prezența fizică a câștigătorului la extragere.

Organizatorii mulțumesc partenerilor și sponsorilor care au susținut turneul la edițiile precedente și care își vor aduce contribuția și la ediția 2025.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

schimbari la whatsapp
Evenimentacum 27 de minute

Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp, cu mesaje ca: „trimite repede”, „nu spune la nimeni”. Recomandările poliției
Evenimentacum 52 de minute

ACCIDENT rutier la Sebeș. Fetiță de 4 ani, lovită de o mașină după ce a traversat strada prin loc nepermis
Evenimentacum 57 de minute

Acțiune a polițiștilor din Alba: amenzi de peste 6.500 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Administrațieacum 20 de ore

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 ore

Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Actualitateacum o zi

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum 22 de ore

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie