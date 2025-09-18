Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți

Cupa Florea Grup la tenis de camp revineîntre 19 și 21 septembrie 2025 cu cea de a XI-a ediție. Evenimentul se va desfășura pe terenurile Tenis Pro Lincă, de pe Aleea Sf. Capistrano din Cetatea Alba Carolina.

Organizatorii promit trei zile de competiție, sportivitate și spectacol, într-un cadru prietenos, dar competitiv.

Evenimentul este unul cu tradiție în județul Alba, care aduce împreună jucători amatori și pasionați din întreaga țară.

Ediția de anul acesta își propune să reunească peste 60 de participanți în diverse categorii de vârstă și niveluri de performanță.

Meciurile se desfășoară în grupe de 3-5 echipe, după sistemul „fiecare cu fiecare”.Se joacă două seturi. Dacă scorul este 1-1, se decide prin tiebreak de 10 puncte.

Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinale, apoi se susțin semifinalele 1 și 2, urmate de finală.

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia. Categorii de concurs

Categoriile de concurs pentru 2025 sunt:

dublu: nivel 6,5

dublu: nivel 8

dublu: seniori +65 ani

kids sub 12 ani

teenager 12-16 ani

Participanții în competiție se vor bucura de trofee, diplome, vouchere și alte surprize pregătite de organizatori.

Publicul va avea parte de meciuri captivante, oportunitatea de a urmări talente locale și persoane pasionate de tenis, într-o atmosferă sportivă autentică. Mai mult, toți concurenții sau spectatorii pot participa gratuit la o tombolă cu premii. Extragerea va avea loc pe teren, înaintea premierii, duminică seara.

Înmânarea premiului este condiționată de prezența fizică a câștigătorului la extragere.

Organizatorii mulțumesc partenerilor și sponsorilor care au susținut turneul la edițiile precedente și care își vor aduce contribuția și la ediția 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News